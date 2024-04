Hugo Benitez : « C’est dur de nous battre devant notre public »

Hugo Benitez, meneur de la JL Bourg : « C’était une bataille très dure. Nous savions au début de la saison que l’avantage du terrain serait important. Nous l’avons montré ce soir. C’est dur de nous battre devant notre public. Nous devons aller à Paris désormais et gagner au moins un match là-bas pour prétendre au titre. Ce parcours est beau mais je ne m’en rends pas encore compte (du parcours de la JL Bourg). Je me rendrai compte si on arrive à décrocher le titre. J’ai déjà perdu une finale l’année dernière (ndlr : Leaders Cup 2023). Là, c’est un peu différent avec le format. On plusieurs chances mais il va falloir être très fort des le premier match à Paris. »

Propos recueillis à Ékinox (Bourg-en-Bresse)