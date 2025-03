Hugo Besson en difficulté contre le Fenerbahçe, après sa belle sortie en BCL

Manisa Basket n’est pas passé loin d’un exploit retentissant sur le parquet du Fenerbahçe, leader incontesté du championnat turc (20 victoires et 1 défaite). Malgré une belle résistance et une avance de 13 points au début du dernier quart-temps (58-45), les joueurs de Manisa ont craqué dans les dernières minutes, laissant le club stambouliote s’imposer sur le fil (77-73).

Si Lual-Acuil Jr. s’est distingué avec 22 points, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans), lui, a vécu une soirée compliquée. Brillant en Ligue des Champions avec 22 points quelques jours plus tôt face à Vilnius, le Français a connu une panne d’adresse terrible avec seulement 6 points à 1/11 aux tirs et aucune passe décisive en 20 minutes de jeu. Une prestation qui contraste avec son dernier match européen et qui a sans doute pesé dans la balance pour Manisa. Surtout qu’en face, le meneur letton Arturs Zagars a signé son record de points (21) de la saison.

Avec cette défaite encourageante face au leader, Manisa reste avant-dernier du classement avec un bilan de 6 victoires pour 15 défaites, toujours en lutte pour le maintien.