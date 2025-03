Hugo Besson (22 points) maintient Manisa en vie en BCL

Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) a marqué 22 points, pris 8 rebonds et distribué 4 passes décisives ce mercredi 12 mars dans la victoire de Manisa contre le Rytas Vilnius (98-75). La semaine dernière, la même opposition s’était déroulée, et le match s’était terminé avec le résultat inverse, une victoire des Lituaniens 98 à 74.

Cette fois à domicile, les Turcs n’ont laissé aucune place au suspense et ont gardé le contrôle du match. Après une première période disputée, qui s’est terminée sur le score de 49 à 43, les hommes de Kazys Masksvytis ont plié la rencontre au retour des vestiaires. Le technicien lituanien et son équipe ont infligé un 49 à 32 à Vilnius en seconde mi-temps. Manisa a pu compter sur trois joueurs inscrivant 20 points ou plus. C’est donc le cas de Besson, mais aussi de Jo Lual-Acuil (20 points) et du meilleur marqueur de la rencontre, l’ancien joueur des Metropolitans 92 Fabian White Jr., qui inscrit 25 points. Besson est le joueur ayant pris le plus de tirs de son équipe, ce qui montre à quel point les rênes de l’attaque lui sont confiées depuis le départ de Saben Lee à l’Olympiakos. Le Varois, formé dans le Sud avant de passer par l’Élan Chalon, Saint-Quentin et les Metropolitans 92, affiche des moyennes de 17,5 points, 4 rebonds et 3 passes décisives cette saison en BCL.

Manisa reste dans le coup en BCL

Manisa est dernier de son groupe avec sa première victoire dans la deuxième phase de qualification décrochée ce mercredi, même s’il demeure un goût amer côté turc après avoir échoué à reprendre le point-average sur Rytas Vilnius (2 victoires et 2 défaites). Tout est encore possible, mais pour cela, il faut presque impérativement gagner les deux prochains matchs. Ces oppositions contre Malaga (3 victoires et 1 défaite) de Killian Tillie le 18 mars, mais aussi contre Galatasaray (2 victoires et 2 défaites) le 25 mars prochain, définiront la fin de saison européenne de Besson et ses camarades. Ce ne sera pas la seule préoccupation des prochaines semaines pour Manisa, car ils sont à la porte des places relégables en championnat. En plus, ce samedi, ils ont gros déplacement chez le Fenerbahçe, leader actuel de Turkish Basketball Super Ligue (BSL).