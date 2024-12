Hugo Invernizzi devient le 5e meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de la Betclic ELITE

Quelques semaines après que Nicolas Lang soit devenu le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de la Betclic ELITE sous l’ère LNB (créée en 1987), c’est un autre Mulhousien qui fait son apparition dans le top 5. En effet, face à Dijon le vendredi 20 décembre, Hugo Invernizzi a dépassé Frédéric Forte dans ce classement en marquant son 623e panier à 3-points en LNB. Avec le shooteur strasbourgeois, ils sont désormais trois à figurer dans le top 5 tout en étant encore en activité, avec Nicolas Lang (1er) et David Holston (4e).

Désormais installé dans le top 5, Hugo Invernizzi aura cependant du mal à faire mieux cette saison. En effet, le meneur dijonnais est devant d’une quinzaine de paniers et tourne cette saison à 2,6 tirs à 3-points inscrits par match, contre seulement 1,5 pour l’ancien joueur du Havre, de Nanterre et de Limoges. Seul Hervé Dubuisson (3e) est possiblement accessible (33 paniers d’écart), à condition de jouer tous les matchs restants de la saison et potentiellement de disputer une joute de playoffs.

Hugo Invernizzi dépasse Frederic Forte et devient ce soir le 5️⃣ème meilleur marqueur all time à 3 points en #BetclicELITE 🚀⭐️ pic.twitter.com/H0da2l9At1 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 20, 2024

Le tir de Hugo Invernizzi à travers les années