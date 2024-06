Hugo Robineau reste à Boulazac une saison de plus

Boulazac a annoncé ce lundi 17 juin dans un communiqué la prolongation de contrat d’une saison d’Hugo Robineau (1,90 m, 24 ans).

Une belle confirmation en Pro B pour Hugo Robineau

Pour sa 2e saison en Pro B, après l’avoir connu avec Gries-Oberhoffen, l’arrière/meneur a livré un très solide exercice avec 11,3 points à 46,9% de réussite au tir, 2,3 rebonds et 3,1 passes décisives en 25 minutes de jeu en moyenne. De quoi en faire le 3e meilleur marqueur et 2e meilleur passeur de l’équipe cette saison. Constant, le Jallaisien en a même profité pour établir deux records cette saison, avec 28 points inscrits pour 33 d’évaluation contre Rouen début novembre.

Après avoir passé une grande partie de son début de carrière à Cholet, Hugo Robineau a donc fait le choix de continuer avec le dernier finaliste des playoffs Pro B. Une décision sûrement motivée de par sa relation avec le coach Alexandre Ménard. « C’est assez naturel, c’est sûrement en partie car nous venons du même coin, nous disait-il en fin d’année dernière. Il me fait confiance à 100% et ça me pousse encore plus à atteindre nos objectifs. »