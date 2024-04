Hyères-Toulon prend provisoirement seul la tête, Lyon SO fait un grand pas vers le maintien

Tout s’est joué pour un petit point au sommet de la poule haute de NM1, ce vendredi 5 avril lors de la 8e journée, avec Hyères-Toulon et Tarbes-Lourdes. Après avoir perdu d’un petit point dans les Hautes-Pyrénées en début de semaine, l’équipe de Jean-Louis Borg s’est cette fois imposée avec la plus petite des marges contre Quimper (74-73). Alors que les Beliers ont dominé l’ensemble de la seconde période, le HTV est repassé devant à l’entame des deux dernières minutes sur un panier d’un Théo Lefebvre en double-double (17 points et 11 passes décisives). Hyères-Toulon observera d’un oeil attentif la rencontre entre Caen et Tours ce samedi, pour voir s’il conserve seul la tête de la NM1.

Mohamed Queta sauveur de Tarbes-Lourdes à Avignon

En revanche, l’équipe de Stéphane Dao reste dans sa thématique de la semaine en l’ayant encore une fois emportée d’un point contre Avignon Le Pontet (90-91). Grâce à un dernier tir à 3-points de Mohamed Queta (15 points) à 7 secondes du buzzer final, Tarbes-Lourdes (2e) encore croire à la 1re place. Semaine compliquée pour le promu avignonnais qui, après avoir été battu à Tours en début de semaine, tombe de nouveau.

Mulhouse se reprend avec la manière, Orchies croit encore aux playoffs

Après avoir connu un cout d’arrêt à Challans en début de semaine, le leader de la poule intermédiaire Mulhouse s’est repris avec la manière à Vitré (99-60). Avec une exceptionnelle adresse longue distance (14/29 à 3-points), les Alsaciens ont tous contribué puisque huit joueurs ont marqué huit points ou plus dans cette partie.

Derrière, Pont-de-Chéruy (6e) fait toujours partie des équipes qualifiées pour les playoffs avec sa victoire contre Rueil (86-81) et notamment l’énorme adresse de son arrière Maydden Nnah-Ndong (24 points dont 7/13 à 3-points). Enfin, Orchies peut encore y croire après sa victoire d’ampleur contre Rennes (108-83), avec là aussi une adresse décidément au rendez-vous (19/33 à 3-points).

Lyon SO quasiment maintenu

Enfin, une seule rencontre de la poule basse avait lieu ce vendredi 5 avril. Lyon SO a quasiment assuré son maintien en l’ayant emporté contre Les Sables Vendée (80-72). Le vainqueur de Feurs et Berck ce samedi fera également un grand pas pour rester en NM1 la saison prochaine.