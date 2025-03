« Il est motivé mais dans le flou » : les dernières nouvelles de Victor Wembanyama pour l’EuroBasket

La conférence de presse de Frédéric Fauthoux était prévue sur le tirage au sort de l’EuroBasket 2025, effectué en début d’après-midi par Nikos Zisis et Rudy Fernandez. Mais le sujet Wembanyama était évidemment inévitable, plus d’un mois après l’annonce de sa fin de saison anticipée en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule droite. Et il n’a pas fallu attendre : la deuxième question posée au sélectionneur concernait le statut de l’intérieur des Spurs.

Alors qu’il est légitimement permis de douter de la présence de Wemby au championnat d’Europe, surtout en raison du lobbying que San Antonio effectuera certainement pour qu’il ne prenne aucun risque, Frédéric Fauthoux a rassuré sur un élément majeur.

« J’ai eu Victor avant son opération », a annoncé le Landais, qui l’a côtoyé lors de la saison 2021/22 à l’ASVEL. « Bien sûr qu’il est motivé pour faire partie de l’équipe, comme il l’a toujours dit. »

« Un travail mené par rapport aux Spurs »

Sauf que sa motivation individuelle n’est pas spécialement le cœur de la question, et n’était d’ailleurs pas trop un sujet de doute. L’incertitude concerne plus la date de la fin de traitement, sa compatibilité avec la préparation des Bleus, la prise de position des Spurs, etc.

« On verra au fur et à mesure de l’avancement de son évolution physique », confirme Frédéric Fauthoux. « On prendra des informations progressivement et on prendra la décision quand ce sera le moment. Aujourd’hui, nous sommes un peu dans le flou, et lui aussi. Pour l’instant, il se sent bien, tout se passe bien, et on verra par la suite. Quant aux Spurs, Boris (Diaw, le GM) va régulièrement aux États-Unis pour parler avec eux. Il y a un travail qui est déjà mené par rapport à ça mais personne n’a de réponse définitive aujourd’hui. On va continuer à rester en contact avec San Antonio. Il m’est difficile d’en dire plus à ce stade puisque l’on n’a pas plus d’informations que ça non plus. »

Le cas Wembanyama n’est pas isolé chez les Bleus. Au poste 5, Mathias Lessort se remet encore de sa fracture du péroné, tandis que les trois semaines d’absence de Rudy Gobert n’ont certainement pas dû aider dans son hésitation personnelle pour venir en Pologne ou non. « On prend beaucoup de renseignements pour savoir qui sera physiquement apte, ou pas, à commencer la préparation », indique le sélectionneur. « Avec Victor, Mathias et d’autres, il y a un gros travail pendant plus d’un mois pour prendre les informations sur la santé de tous les joueurs. »