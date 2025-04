Il y a 23 ans, le SLUC Nancy offrait à la France la dernière Coupe Korac de l’histoire

Il y a 23 ans, c’était un jour de fête en Lorraine. Le 17 avril 2002, malgré une défaite à Rostov (95-74), le SLUC Nancy devenait champion d’Europe en remportant la dernière édition de la Coupe Korac. Grâce à leur large victoire à l’aller (98-72), les Couguars pouvaient exulter. 23 ans plus tard, et alors que Sylvain Lautié est toujours à la tête de l’équipe, Basket Retro revient sur ce trophée mémorable.

Une « défaite » en forme de consécration

Ce soir-là, le SLUC Nancy perdait sur le parquet du Lokomotiv Rostov, mais avec 21 points d’écart, la défaite restait douce. Le matelas de 26 points acquis à Gentilly une semaine plus tôt permettait aux Nancéiens d’être sacrés (172-167 au cumul). Stevin Smith, auteur de 23 points et 10 passes lors du match aller, avait été l’un des grands artisans de cette avance décisive.

À Rostov, l’ambiance n’était pourtant pas à la sérénité. Après une première mi-temps accrochée, les Russes prenaient le large dans le troisième quart-temps. L’écart grimpait même à +22 en début de quatrième quart. Il ne fallait surtout pas atteindre les 27. Mission accomplie, au soulagement des Lorrains.

Une équipe soudée et des héros marquants

Dans ce match retour compliqué, Vincent Masingue a brillé avec 24 points et 14 rebonds. Mais l’histoire retiendra aussi l’entrée symbolique de Cyril Julian, blessé au genou à l’aller, mais présent 40 secondes sur le parquet pour pouvoir soulever le trophée avec ses coéquipiers.

Coach Sylvain Lautié, qui avait pris les rênes quelques semaines plus tôt après l’accident d’Hervé Dubuisson, n’avait pu savourer que dans les dernières secondes : « Je me suis libéré seulement à quatre secondes de la fin. Il fallait faire la différence à domicile. On l’a bien fait. Ce succès appartient donc aussi à notre public, qui nous a poussés au match aller », a-il déclaré dans Le Parisien.

Quant au président Jean-Jacques Eisenbach, très ému ce soir-là, il voyait là « la récompense de tout le travail accompli au cours d’une saison complète. »

Une victoire historique pour le basket français

Après Pau-Orthez (1984) et Limoges (1982, 1983 et 2000), le SLUC Nancy devenait le troisième club français à remporter la Coupe Korac, dernière édition d’une compétition qui allait ensuite fusionner avec la Coupe Saporta pour devenir l’EuroCup.

Cette victoire européenne allait ouvrir une période faste pour le club, qui allait glaner d’autres trophées par la suite : Semaine des As 2005, championnats de France 2008 et 2011, Matchs des Champions les mêmes années.