De retour avec Poitiers, Ilane Fibleuil a du gérer la première grosse blessure de sa carrière

Pour Ilane Fibleuil, l’heure est au retour sur les parquets après deux mois et demi d’absence à cause d’une grosse entorse à la cheville subie en janvier dernier. Déjà de retour sur la feuille de match le week-end dernier contre Chartres, le meneur de Poitiers devrait aider son équipe sur le terrain à l’occasion de la réception d’Aix-Maurienne.

Prouver qu’il a continué à progresser malgré sa convalescence

Blessé lors de la première semaine de janvier, Ilane Fibleuil (1,97 m, 19 ans) a finalement été absent plus longtemps que prévu. Il a notamment connu une rechute au niveau du genou, comme il l’a confié à La Nouvelle République.

« C’est la première fois de ma carrière que je suis blessé aussi longtemps. J’ai pourtant déjà eu des entorses de la cheville, mais celle-là a pesé sur le mental car le basket m’a manqué. Depuis tout petit, j’ai Osgood-Schlatter au genou, c’est pour cela que même pendant les grandes vacances, je ne passe pas beaucoup de temps sans pratiquer de sport. Le fait d’être à l’arrêt à cause de cette entorse de la cheville a fait que lorsque j’ai repris, mon genou a eu une inflammation et cela a ajouté quelques semaines de convalescence supplémentaires. »

Une blessure longue durée, la première de sa jeune carrière, qui a été dure à gérer « mentalement » a-t-il ajouté. Mais Ilane Fibleuil va avoir l’occasion ce vendredi 28 mars d’évacuer sa frustration à l’occasion de la réception d’Aix-Maurienne (4e). Pas une mince à faire, face à l’équipe qui présente la meilleure évaluation collective de Pro B depuis 33 ans, mais l’AMSB reste tout de même un bon souvenir pour Poitiers. C’était en novembre dernier lors d’un match de Coupe de France, remporté par Poitiers 84 à 97, où l’ancien du Pôle France avait brillé avec son record de points et de rebonds chez les pros (22 points et 12 rebonds).

Privé de Young Star Game, Ilane Fibleuil revient revanchard et aura à cœur d’aider Poitiers (7e) à accrocher le top 6, afin d’éviter au PB86 le piège du play-in. « J’ai envie de revenir et de me prouver à moi-même que j’ai continué de progresser en étant blessé », souligne-t-il. Cette saison, l’ancien joueur de UCLA tourne en moyenne à 6,1 points, 4,1 rebonds et 1,1 passe décisive en 17 minutes de jeu.