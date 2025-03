Iliana Rupert de retour avec Mersin après sa fracture de la main

Elle n’était plus apparue sur un parquet depuis le 15 février et un match de championnat remporté contre Ormanspor (57-65). Depuis, Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) a soigné une fracture de la main qui devait l’éloigner des parquets pendant six semaines. Elle n’a notamment pas pu participer au titre de son équipe en Coupe de Turquie. Mais ce délai de six semaines a finalement été respecté. L’intérieure tricolore a rejoué sous les couleurs de Çukurova ce samedi 29 mars, lors du quart de finale retour des playoffs contre Nesibe Aydin, remporté à l’extérieur 72-91. La série est maintenant égalisée à 1-1 puisque les joueuses d’Ankara étaient allées gagner à Mersin il y a deux jours (86-95 après prolongations). Il y aura donc une belle ce lundi 31 janvier à 15h00 à Mersin.

Se remettre sur les rails

Concernant Rupert, elle n’a pas été directement intégrée dans le cinq majeur. Ce qui ne l’a pas empêchée de performer, avec 13 points à 4/7 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 9 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre en 23 minutes en sortie de banc. Et ce malgré son problème de fautes. Elle a contribué à la bataille des rebonds, largement remportée par Mersin (43 à 29). Elle termine aussi quatrième meilleure marqueuse de son équipe, derrière les trois internationales, dont sa compatriote Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) avec 14 points et 9 passes décisives, et l’ex-berruyère Yvonne Anderson et ses 19 points et 6 caviars. Grâce à ce quatuor, la victoire de Mersin s’est dessinée dès le premier quart-temps, remporté 26-13.

Le retour de Rupert est une très bonne nouvelle pour le club turc, alors que le Final Six de l’EuroLeague féminine se profile dans une dizaine de jours. La native des Hauts-de-Seine est la deuxième meilleure marqueuse de l’équipe sur la scène européenne, et la meilleure rebondeuse. C’est aussi une bonne nouvelle à titre individuel, alors qu’elle tentera d’aller chercher un contrat en WNBA avec Golden State après la fin de saison avec Mersin.