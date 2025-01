Iliana Rupert explose (presque) tous ses records : peut-elle être élue MVP de l’EuroLeague ?

34 points (12/17 au tir dont 4/8 à 3 points), 6 rebonds, 1 passe décisive, 4 interceptions et 2 contres pour 39 d’évaluation en 38 minutes. C’est la ligne de statistiques d’Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) avec Mersin contre Salamanque mercredi soir en EuroLeague. Une performance titanesque, né d’un début de match convaincant : les deux premiers points de la partie sur lancers-francs, un 3-points en tête de raquette, un enchaînement de lay-ups sur pick and roll ou en coupant dans la raquette… À la fin du premier quart-temps, elle en est déjà à 13 points à 100%.



Un démarrage XXL individuellement, mais aussi collectivement puisque Mersin mène 30-15 à l’issue des dix premières minutes de jeu. Dans le second quart temps, elle fait parler sa taille, sa puissance physique et son intelligence de déplacement pour aller chercher des points dans la raquette. À la mi-temps, son équipe mène 48-31. La double médaillée olympique a déjà marqué 20 points.

Son record en EuroLeague



Mais son ambition ne s’arrête pas là. La joueuse continue à bousculer l’équipe d’Avenida dans la raquette. Iliana Rupert domine tout simplement. Ses coéquipières ne laissent pas la moindre chance aux joueuses espagnoles de revenir dans la partie. Dès qu’il faut remettre un coup de massue, la sœur de Rayan Rupert appuie là où ça fait mal. Quand les tirs extérieurs rentrent, de par sa taille et sa puissance, elle devient indéfendable.

Elle termine la rencontre avec 34 points et signe son record de la saison, son record en carrière EuroLeague surtout, en surpassant largement l’ancien, qui datait de janvier 2020 avec 23 points inscrits avec Bourges contre Cukurova. À une unité près, la Sarthoise aurait même pu battre son record absolu au niveau professionnel, réalisé en playoffs du championnat italien avec la Virtus Bologne : elle avait ainsi passé 35 unités à la défense de Crema en avril 2023. À l’évaluation, elle a aussi explosé son record en carrière EuroLeague, établi le mois dernier à 33 face à Schio. Avant cette saison, elle n’avait atteint qu’à une seule reprise la barre des 30…



WHO CAN STOP HER? 🥵 A historic 34-point game from @Iliana_rups leads Mersin to their 10th #EuroLeagueWomen win in a row! 🔥 pic.twitter.com/Vb0BPxrExP — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) January 15, 2025

Score final : 79-62 pour le CBK Mersin. L’équipe turque domine le groupe E avec 20 points et est invaincu depuis le début de la compétition avec 10 victoires en autant de matchs. Auteure d’une campagne remarquable, Iliana Rupert était officieusement classée troisième de la course au trophée de MVP derrière Emma Meesseman et sa compatriote Gabby Williams. Les deux stars du Fenerbahçe Istanbul seront évidemment difficiles à aller chercher mais sa performance peut la faire monter davantage. Dans l’élite du basket européen féminin, la future intérieure des Golden State Walkyries tourne à 16,9 points, 8.1 rebonds et 2,1 passes décisives pour 22,3 d’évaluation en moyenne. La deuxième marque moyenne de la compétition derrière l’incontournable Meesseman, désormais plus si loin au dessus (22,7)…