Invaincue après quatre matchs, la Turquie réalise son meilleur EuroBasket depuis 2009 !

L’équipe de Turquie continue son parcours exceptionnel à l’EuroBasket en s’imposant largement face à l’Estonie (84-64) à Riga. Déjà qualifiée pour la suite de la compétition, la sélection d’Ergin Ataman n’a pas relâché ses efforts et signe ainsi sa quatrième victoire consécutive dans le tournoi.

EuroBasket – Groupe A Estonie 64 Turquie 84

Cette performance marque un tournant historique pour le basketball turc, qui n’avait plus remporté quatre matchs lors d’un seul EuroBasket depuis 2009. À l’époque, sous la direction de l’entraîneur Bogdan Tanjevic, Türkiye avait démarré la compétition par un parcours parfait de 5-0 avant de s’incliner lors des quatre derniers matchs et de terminer huitième en Pologne.

Alperen Sengun brille encore, l’Estonie résiste mais s’incline

Le tournant du match s’est dessiné dès la seconde moitié du premier quart-temps. Avec les titulaires efficaces et Adem Bona apportant une énergie précieuse depuis le banc, les hommes d’Ergin Ataman ont créé un écart de 12 points après 10 minutes de jeu, ne laissant jamais l’Estonie revenir dans la partie.

Alperen Sengun a une nouvelle fois été étincelant, confirmant son statut de leader de cette équipe turque. Le pivot a compilé 21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, réussissant deux de ses trois tentatives à 3-points pour une évaluation de 30 – exactement sa moyenne par match sur ces quatre rencontres. Son dunk spectaculaire en milieu de quatrième quart-temps a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Me: ok posting too much Sengun Sengun: just shut up and keep posting#EuroBasket pic.twitter.com/JPMLDn4b0g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Alperen Sengun historique

Cette performance permet à Sengun d’entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur à réaliser 20+ points, 5+ rebonds et 5+ passes décisives lors de trois matchs consécutifs d’EuroBasket au cours des 30 dernières années.

La défense turque s’est également montrée impressionnante avec 5 contres, une première depuis leur affrontement contre l’Allemagne il y a exactement 10 ans. Cette présence intimidante sous les panneaux, avec Bona, Sengun et Omer Yurtseven, a limité l’Estonie à seulement 11 réussites sur 30 tentatives à l’intérieur de l’arc.

Alperen Sengun 🇹🇷 is the first player to have 20+ points, 5+ rebounds and 5+ assists in three consecutive #EuroBasket games over the last 30 years 📸@FIBA pic.twitter.com/s2dG2nZagB — Sportando (@Sportando) September 1, 2025

Malgré une tentative de révolte estonienne avec trois 3-points consécutifs entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, l’écart n’est jamais descendu sous la barre des 10 points. L’Estonie, qui affiche désormais un bilan de 1-3, devra impérativement battre le Portugal mercredi pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec ce niveau de jeu affiché à Riga, la Turquie semble en mesure non seulement de retrouver le top 8, mais également de viser une médaille dans cette compétition.