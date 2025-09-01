Recherche
EuroBasket masculin

Invaincue après quatre matchs, la Turquie réalise son meilleur EuroBasket depuis 2009 !

La Turquie enchaîne une quatrième victoire consécutive à l'EuroBasket en dominant l'Estonie 84-64. Une performance historique menée par Alperen Sengun qui permet aux Turcs de retrouver leur meilleur niveau depuis 2009.
|
00h00
Résumé
Écouter
Invaincue après quatre matchs, la Turquie réalise son meilleur EuroBasket depuis 2009 !

Portée par un très grand Alperen Sengun, la Turquie conserve son invincibilité à l’EuroBasket et réalise sa meilleure compétition depuis 2009.

Crédit photo : FIBA

L’équipe de Turquie continue son parcours exceptionnel à l’EuroBasket en s’imposant largement face à l’Estonie (84-64) à Riga. Déjà qualifiée pour la suite de la compétition, la sélection d’Ergin Ataman n’a pas relâché ses efforts et signe ainsi sa quatrième victoire consécutive dans le tournoi.

– Groupe A

Cette performance marque un tournant historique pour le basketball turc, qui n’avait plus remporté quatre matchs lors d’un seul EuroBasket depuis 2009. À l’époque, sous la direction de l’entraîneur Bogdan Tanjevic, Türkiye avait démarré la compétition par un parcours parfait de 5-0 avant de s’incliner lors des quatre derniers matchs et de terminer huitième en Pologne.

Alperen Sengun brille encore, l’Estonie résiste mais s’incline

Le tournant du match s’est dessiné dès la seconde moitié du premier quart-temps. Avec les titulaires efficaces et Adem Bona apportant une énergie précieuse depuis le banc, les hommes d’Ergin Ataman ont créé un écart de 12 points après 10 minutes de jeu, ne laissant jamais l’Estonie revenir dans la partie.

Alperen SENGUN
Alperen SENGUN
21
PTS
8
REB
5
PDE
Logo EuroBasket
EST
64 84
TUR

Alperen Sengun a une nouvelle fois été étincelant, confirmant son statut de leader de cette équipe turque. Le pivot a compilé 21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, réussissant deux de ses trois tentatives à 3-points pour une évaluation de 30 – exactement sa moyenne par match sur ces quatre rencontres. Son dunk spectaculaire en milieu de quatrième quart-temps a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Alperen Sengun historique

Cette performance permet à Sengun d’entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur à réaliser 20+ points, 5+ rebonds et 5+ passes décisives lors de trois matchs consécutifs d’EuroBasket au cours des 30 dernières années.

La défense turque s’est également montrée impressionnante avec 5 contres, une première depuis leur affrontement contre l’Allemagne il y a exactement 10 ans. Cette présence intimidante sous les panneaux, avec Bona, Sengun et Omer Yurtseven, a limité l’Estonie à seulement 11 réussites sur 30 tentatives à l’intérieur de l’arc.

Malgré une tentative de révolte estonienne avec trois 3-points consécutifs entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, l’écart n’est jamais descendu sous la barre des 10 points. L’Estonie, qui affiche désormais un bilan de 1-3, devra impérativement battre le Portugal mercredi pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec ce niveau de jeu affiché à Riga, la Turquie semble en mesure non seulement de retrouver le top 8, mais également de viser une médaille dans cette compétition.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

derniermot
Comme pour nous, comme on l'a vu aux JO avec le Canada, le vrai championnat commence en huitièmes, le reste, c'est de la prépa. C'est bien pour les Turcs mais on parlera de retour au premier plan s'ils vont en demies
