Isaïa Cordinier pisté par l’un des grands d’Europe, le Real Madrid ?

Quelques mois à peine après le départ de tous ses mousquetaires (Cornelie, Causeur, Poirier et Yabusele), le Real Madrid va-t-il de nouveau rapatrier un joueur français dans son effectif ? C’est en tout cas une possibilité avancée par plusieurs médias en ce début de mois de novembre, dont Sportando, puisque Isaïa Cordinier serait sur les tablettes du club merengue.

Le Real Madrid n’effectue pas un début saison à la hauteur de ses ambitions, avec une 4e place en Liga ACB (2 défaites en 6 matchs) et surtout une 13e position en EuroLeague (avec déjà 5 défaites en 8 matchs). Le champion d’Europe 2023 chercherait donc à se renforcer, avec tout en haut de sa liste de priorités Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans). Toutefois, l’équipe de Chus Mateo n’aurait pas encore formulé d’offre concrète au vice-champion olympique et à son club actuel, la Virtus Bologne, avec qui il lui reste une dernière année de contrat.

À l’image de son compatriote et ancien Madrilène Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier a vu sa cote grimper depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. L’Azuréen a été le facteur X des Bleus durant la phase finale, avec respectivement 20 et 16 points en quart et demi-finale. Et pour le début de sa 4e saison à Bologne, l’ailier s’affirme toujours comme l’un des maillons forts de la Virtus. Si son équipe ne brille pas pour le moment sur la scène européenne (6 défaites en 7 matchs), Isaïa Cordinier effectue lui un bon début de saison sur le plan individuel (14,1 points à 51% aux tirs, 4,7 rebonds et 3,9 passes décisives en 28 minutes de jeu en moyenne), dans la foulée de ses fabuleux JO.

According to MY SOURCES, Real Madrid has not made any offer for Isaia Cordinier. The French player is in the final year of his contract, but currently, no negotiations are underway. Cordinier will regularly take the court tonight against Maccabi. Stay tuned. https://t.co/7UCQLY5NbE

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 8, 2024