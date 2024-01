Ismaël Kamagate efficace pour sa deuxième sortie avec Tortone

Ismaël Kamagate (2,11 m, 23 ans) va-t-il enfin pourvoir lancer sa saison 2023-2024 avec Tortone ? C’est en tout cas tout l’objet de son prêt dans ce club du nord-ouest de l’Italie, de la part de son équipe l’Olimpia Milan. Et dès sa deuxième apparition avec sa nouvelle formation, le jeune intérieur français a su se montrer efficace en inscrivant 12 points à 5/5 de réussite aux tirs et en captant 4 rebonds, avec 1 interception et 1 ballon perdu en 16 minutes de jeu dans la large victoire face à Reggio Emilia (93-64). Lors de son premier match, il avait joué 12 minutes pour 4 points et 1 rebonds.

Des débuts encourageants pour l’ancien joueur du Paris Basketball, qui à défaut d’avoir pu obtenir un temps de jeu conséquent avec le club milanais pour sa première expérience à l’étranger, espère pouvoir combler ce manque avec Tortone sur la demi-saison restante. D’autant que l’entraîneur Walter De Raffaele, arrivé en fin d’année dernière à la place de Marco Ramondino, semble compter sur lui, ce qui n’était pas le cas pour Amine Noua, parti depuis rejoindre les rangs de Fenerbahçe. En difficulté depuis le début de la saison (11e avec 8 victoires pour 10 défaites), le club de la province d’Alexandrie a enchaîné deux victoires de rang depuis l’arrivée de Ismaël Kamagate.