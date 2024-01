Ismaël Kamagate prêté à Breogan ?

Ismaël Kamagate (2,11 m, 22 ans) ne joue toujours que très peu à Milan, club qu’il a rejoint à l’été 2023. Utilisé 12 minutes par rencontre en Serie A, la première division italienne, l’ancien pivot de Paris passe en moyenne moins de 3 minutes en EuroLeague quand il a l’occasion d’entrée, ce qui est arrivé 9 fois sur 18 jusqu’ici.

A 22 ans, ce faible temps de jeu est problématique pour son développement. Si bien que l’ancien joueur d’Orléans devrait être prêté pour la suite de la saison 2023-2024 selon Sportando. Le média italien et le journaliste espagnol d’El Progreso Paco Basanta annoncent que le club espagnol de Breogan s’est positionné afin de remplacer Momo Diouf à l’intérieur. Dès octobre, une pareille rumeur l’avait envoyé à Tortone, un autre club italien, mais celle-ci était erronée.

Breogan occupe l’avant-dernière place de Liga Endesa, avec 5 victoires et 12 défaites. Le club galicien basé à Lugo dispute également le play-in de la Ligue des Champions (BCL). Battue lors du match aller à Izmir contre le Pinar Karsiyaka, l’équipe de Veljko Mršić reçoit la formation turque pour le retour ce mercredi 10 janvier.

A ver…Se non aparecen problemas de última hora, o pívot francés Ismael Kamagate ( 22 anos e 2,11 metros) substituirá no @CBBreogan a Momo Diouf. Se se confirma, gran movemento do club lucense.

