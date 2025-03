Ismaël Kamagate (Tortone) rejoint Tillie (Malaga) en quarts de la BCL, Besson (Manisa) éliminé

Ismael Kamagate (2,11 m, 24 ans) a répondu présent au meilleur moment. L’intérieur franco-ivoirien a été déterminant dans la victoire de Tortone contre Würzburg (80-74) ce mercredi soir. Avec 15 points, 7 rebonds et 3 contres, il a grandement participé à la qualification du club italien pour les quarts de finale de la BCL, et même terminé dans le cinq de la semaine.

Kamagate décisif face à Würzburg

Huitième victoire consécutive pour Tortone, et celle-ci vaut son pesant d’or. Opposée à Würzburg dans un duel décisif pour l’accession aux quarts de finale de la BCL, la formation italienne s’est appuyée sur un grand Ismaël Kamagate pour faire la différence. Le Français de 24 ans, dans sa meilleure performance de la campagne européenne, a été un facteur clé dans la raquette : 15 points, 7 rebonds, 3 contres et une présence défensive de tous les instants.

C’est en fin de première mi-temps que Tortone a commencé à creuser l’écart, avant que les Allemands ne recollent au score au retour des vestiaires. Mais Kamagate et les siens ont su garder la main. À trois minutes de la fin, l’ancien joueur du Paris Basketball assène un dunk décisif pour redonner dix longueurs d’avance à Tortone. Assez pour résister aux 31 points de Jhivvan Jackson, meilleur scoreur du match.

Une assise défensive de premier plan

Titulaire indiscutable dans le système italien, Kamagate confirme semaine après semaine son impact. Dans cette BCL 2024-2025, il tourne à 9,9 points, 6,5 rebonds et 2,1 contres de moyenne. Contre Würzburg, il a parfaitement complété les 14 points de son coéquipier Paul Biligha, assurant la domination intérieure de Tortona. Cette performance lui a valu une place dans le « Team of the Week » de la BCL, aux côtés notamment de Desi Rodriguez (Nanterre 92).

Tillie et Kamagate poursuivent, Besson s’arrête là

Grâce à cette victoire, Kamagate rejoint en quart de finale Killian Tillie et Malaga, qualifiés la veille après une courte victoire sur le parquet du BC Rytas (82-83). Le tableau des quarts de finale est désormais complet, avec deux équipes italiennes encore en lice (Tortone et Reggio d’Emilie), une première à ce stade depuis 2019. Le championnat de France sera représenté par Nanterre.

En revanche, l’aventure s’arrête là pour Hugo Besson. Le Français et son équipe de Manisa ont été balayés par une autre autre équipe turque, celle de Galatasaray, mardi (104-81), malgré les efforts individuels du jeune arrière (16 points). La formation stambouliote sera donc l’un des adversaires potentiels de Tortone au prochain tour.