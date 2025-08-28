Israël, une première victoire à l’Euro à trois jours de défier les Bleus

Accroché une mi-temps par la valeureuse sélection d’Islande, Israël a lancé son EuroBasket 2025 par une victoire assez nette (83-71), à Katowice.

51 points pour le duo Avdija – Sorkin

Portée par son leader Deni Avdija (20 points à 5/12 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres pour 23 d’évaluation en 29 minutes), la sélection d’Ariel Beit-Halahmy a également pu compter sur un Roman Sorkin dominant à l’intérieur (31 points à 13/19 aux tirs et 5 rebonds pour 31 d’évaluation en 32 minutes). Le pivot du Maccabi Tel-Aviv a pesé de tout son poids face à la maigre raquette islandaise, malgré la présence du géant et costaud Tryggvi Hlinason (13 points à 4/7 et 14 rebonds en 36 minutes), vainqueur de la FIBA Europe 2025 avec Bilbao.

Cependant, tout n’a pas été facile pour l’état hébreux. A la pause, l’écart était encore faible (36-32) après un deuxième quart-temps lors duquel les deux sélections se sont neutralisées (13 partout). L’ancien joueur de Denain Elvar Fridriksson était en réussite (17 points à 4/10 aux tirs et 8/9 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes) au contraire de la star nationale, Martin Hermannsson, tenu à 4 points à 2/14 aux tirs (avec un +/- de -25). Mais au retour des vestiaires, Israël a passé un 9-0 en 2 minutes aux insulaires, suite à un panier de l’ex-Metropolitan Tomer Ginat (7 points à 3/8, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d’évaluation en 29 minutes). De quoi créer un écart assez conséquent (45-32). Un écart qui a grimpé jusqu’à +19 avant que les Islandais ne reviennent à -10 à l’entame du money time. Sans pour autant remettre en cause le résultat final.

Un Islande – Belgique à ne pas perdre samedi

Avant d’affronter le pays hôte, la Pologne, samedi, puis l’équipe de France le lendemain, Israël a bien lancé sa compétition (20 passes, 11 balles perdues) mais conserve une marge de progression. Quant aux Islandais, limités à 5/29 à 3-points, ils n’auront probablement pas le droit à l’erreur dans le match de la peur face à la Belgique.