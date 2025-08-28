Recherche
EuroBasket masculin

Israël, une première victoire à l’Euro à trois jours de défier les Bleus

EuroBasket - Outsider du groupe D à l'EuroBasket, Israël a lancé sa compétition par une victoire 83-71 face à l'Islande ce jeudi 28 août pour le premier match à Katowice.
00h00
Israël, une première victoire à l'Euro à trois jours de défier les Bleus

Roman Sorkin a dominé les débats à l’intérieur lors d’Israël – Islande

Crédit photo : FIBA

Accroché une mi-temps par la valeureuse sélection d’Islande, Israël a lancé son EuroBasket 2025 par une victoire assez nette (83-71), à Katowice.

51 points pour le duo Avdija – Sorkin

Portée par son leader Deni Avdija (20 points à 5/12 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres pour 23 d’évaluation en 29 minutes), la sélection d’Ariel Beit-Halahmy a également pu compter sur un Roman Sorkin dominant à l’intérieur (31 points à 13/19 aux tirs et 5 rebonds pour 31 d’évaluation en 32 minutes). Le pivot du Maccabi Tel-Aviv a pesé de tout son poids face à la maigre raquette islandaise, malgré la présence du géant et costaud Tryggvi Hlinason (13 points à 4/7 et 14 rebonds en 36 minutes), vainqueur de la FIBA Europe 2025 avec Bilbao.

Cependant, tout n’a pas été facile pour l’état hébreux. A la pause, l’écart était encore faible (36-32) après un deuxième quart-temps lors duquel les deux sélections se sont neutralisées (13 partout). L’ancien joueur de Denain Elvar Fridriksson était en réussite (17 points à 4/10 aux tirs et 8/9 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes) au contraire de la star nationale, Martin Hermannsson, tenu à 4 points à 2/14 aux tirs (avec un +/- de -25). Mais au retour des vestiaires, Israël a passé un 9-0 en 2 minutes aux insulaires, suite à un panier de l’ex-Metropolitan Tomer Ginat (7 points à 3/8, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d’évaluation en 29 minutes). De quoi créer un écart assez conséquent (45-32). Un écart qui a grimpé jusqu’à +19 avant que les Islandais ne reviennent à -10 à l’entame du money time. Sans pour autant remettre en cause le résultat final.

Un Islande – Belgique à ne pas perdre samedi

Avant d’affronter le pays hôte, la Pologne, samedi, puis l’équipe de France le lendemain, Israël a bien lancé sa compétition (20 passes, 11 balles perdues) mais conserve une marge de progression. Quant aux Islandais, limités à 5/29 à 3-points, ils n’auront probablement pas le droit à l’erreur dans le match de la peur face à la Belgique.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
