JaCori Payne nouveau meneur d’Aix-Maurienne

K.J. Jackson remercié par Aix-Maurienne après un an et demi de bons et loyaux services où il aura réussi la mission de maintenir le club savoyard en Pro B, c’est JaCori Payne (1,80 m 28 ans), vu à Nantes (2022-2023) qui lui succède.

Dans la Loire-Atlantique, le meneur américain avait réussi un bon exercice individuel dans la très difficile saison nantaise (16e), tournant à 13,2 points dont 36,5% à 3-points et 4,4 passes décisives pour 12 d’évaluation en 29 minutes. La saison passée, le natif de Dublin (Georgie), a aussi vécu une saison collective très compliquée avec Kocaeli BSB Kagitspor, club basé à Izmit. Trop seul (37 minutes de moyenne), le meneur a fait ce qu’il a pu, mais n’a pu empêcher la relégation en 3e division (20,6 points à 39% à 3-points, 2,7 rebonds et 5,6 passes décisives pour 17,4 d’évaluation).

En Savoie, nul doute que l’Américain espère vivre une saison collective moins éprouvante.