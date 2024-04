« J’ai trouvé un groupe », Marc Berjoan satisfait après Roanne – Mets

Marc Berjoan a affiché sa satisfaction à la Halle Vacheresse en conférence d’après match samedi soir, après la victoire de Roanne contre les Metropolitans 92 (105-93). L’entraîneur de la Chorale a apprécié l’implication et l’abnégation de ses joueurs. Malgré un troisième quart-temps moyen, il retire du positif de cette victoire face à la lanterne rouge de Betclic ELITE :

« Il y a de très bonnes séquences, je pense, dans l’implication des joueurs. Je suis très satisfait parce qu’ils ont répondu présent. Après tout n’est pas parfait, mais il y a des fois savoir se contenter de la victoire, c’est très bien. Il y a eu vraiment de bonnes choses. Mais de toute façon, on voulait juste gagner aujourd’hui donc c’est chose faite. Sur les cinq derniers matches de Levallois, je crois qu’on est l’équipe qui a le plus gros écart contre eux et ils ont joué des grosses équipes. On s’est fait peur dans le troisième, mais on n’a pas lâché et ça, c’est nouveau parce que jusqu’à présent, quand ça tournait comme ça, c’était compliqué là, on a tenu. C’est ça qui me satisfait. Parce que dans le basket, il y a encore plein de choses : en attaque, on a arrêté de bouger la balle ce qui fait que ça leur a donné beaucoup de munitions. On a tenu le deuxième quart-temps aussi. On encaisse que 10 points et ça, c’est bien. »