[Vidéo] Quand D.J. Cooper établit la 3e meilleure performance à la passe de l’histoire de la LNB

Où s’arrêtera D.J. Cooper, dans sa saison de la renaissance avec Roanne, à 33 ans ? Pour son retour en Betclic ELITE, plus de trois ans après son dernier passage à Chalon-sur-Saône, le meneur roannais rappelle à tous ses détracteurs ô combien il est un passeur de génie.

Seulement le 4e joueur de l’histoire de la LNB au palier des 20 passes décisives

Avec son récital face à Boulogne-Levallois (23 passes décisives), le gaucher vient ainsi se glisser derrière les deux meilleures performances de l’histoire de la LNB dans le domaine, détenues par le Franco-Américain Pierre Bressant. Ce dernier n’est plus le seul détenteur de la 3e meilleure marque, qu’il partage désormais avec le natif de Chigago. Un peu plus largement, D.J. Cooper est seulement devenu le 4e joueur du championnat de France à réaliser au moins 20 passes décisives dans un match. Un accomplissement qui n’était plus arrivé depuis Matt Walsch avec l’ASVEL lors de la saison 2010-2011.

Avec ses 23 passes contre les Mets, D.J. Cooper (@ChoraleRoanne) réalise la 3e meilleure performance de l'histoire en LNB, où il devient le 4e homme à atteindre la barre des 20 passes. pic.twitter.com/uxv563blel — Yann Casseville (@Kasvilovic) March 30, 2024

