Janelle Salaün cartonne pour ses débuts avec Schio en EuroLeague !

Les Françaises de l’étranger n’ont pas manqué leurs retrouvailles en EuroLeague féminine. Comme les Tricolores de Mersin ou de Fenerbahçe 24 heures plus tôt, Janelle Salaün a renoué victorieusement avec la compétition européenne. Mais l’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq a été l’internationale la plus en vue de cette première journée, et de loin !

De problème d’acclimatations, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) ne semble pas en avoir, elle qui vit pourtant sa première expérience à l’étranger à Schio. Après quatre ans à Villeneuve d’Ascq, la poste 3/4 a fait le choix de poursuivre sa carrière dans une formation réputée du championnat italien et de l’EuroLeague. Une notoriété que l’ancienne membre du Pôle France pourrait accroître, au vue de ses débuts tonitruants avec le club du Nord-Est de l’Italie.

Dans la large victoire face au club espagnol de Salamanque (92-58), Janelle Salaün a signé 24 points à 8/13 aux tirs dont 6/10 à 3-points, ajoutant également 9 rebonds, 4 passes décisives, 5 interceptions et 3 balles perdues pour 34 d’évaluation en 31 minutes de jeu. Basket Landes, adversaire de Schio lors de la 3e journée de la saison régulière, est prévenu…

WHAT. A. GAME. 🔥

Janelle Salaun introduces herself to @familaschio's fans with an all around performance to secure the W 💪

24 PTS | 9 REB | 5 STL | 4 AST | 34 EFF#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/6nhLAJ9BDL

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) October 10, 2024