Janelle Salaün et Gabby Williams dans le meilleur 5 du mois d’octobre en EuroLeague

L’EuroLeague féminine a annoncé la composition du premier cinq majeur de la saison, concernant le mois d’octobre, avec la présence de deux Françaises : Gabby Williams et Janelle Salaün. Elles sont accompagnées par la Belge Emma Meesseman, de la joueuse de Mersin Natasha Howard et de l’Espagnole Maria Conde (Prague).

Nouvelles dans leur formation cette saison, les deux internationales tricolores, médaillées d’argent aux JO de Paris cet été, ont immédiatement pris leurs marqués. Pour sa première expérience à l’étranger, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) s’est immédiatement faite remarquer avec un match à 34 d’évaluation contre Salamanque. L’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq a ensuite été constante sur les trois matchs suivants, pour signer des moyennes de 17,8 points à 52% aux tirs dont 45,5% à 3-points, 6,8 rebonds et 2,8 passes décisives en 31 minutes de jeu. Arrivé plus tardivement dans son club de Fenerbahçe après ses playoffs WNBA avec le Seattle Storm, cela n’a pas posé grand problème à Gabby Williams (1,80 m, 28 ans). Cette dernière monte en puissance, en faisant toujours prévaloir sa polyvalence (14,3 points à 56% aux tirs , 5,5 rebonds, 4,3 passes décisives et 3 interceptions en 29 minutes de jeu).

Les deux internationales tricolores sont ainsi candidats pour être élues MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine.