Jaron Blossomgame (Monaco) vers le FC Barcelone ?

Jaron Blossomgame (2,01 m, 30 ans) pourrait quitter l’AS Monaco afin de rejoindre le FC Barcelone cet été, annonce Basketnews. Signé par le club de la principauté en 2022, le poste 3/4 est devenu un membre essentiel du dispositif de Sasa Obradovic en 2023-2024.

Ailier très physique et athlétique, capable de défendre sur différentes positions, il pourrait amener de la verticalité et de l’impact physique au collectif catalan, ce qui a manqué en 2023-2024. Désormais coaché par Joan Penarroya, le FC Barcelone a déjà prolongé Jabari Parker (2,03 m, 29 ans) sur la position de Jaron Blossomgame. Mais les deux Américains peuvent évoluer cote à cote sans problème.

Ancienne star à Clemson en NCAA (2012 à 2017), Jaron Blossomgame a d’abord tenté de faire sa place en NBA en passant par la G-League (de 2017 à 2020) avant de venir en Europe à 26 ans, à l’Ironi Nahariya en Israël. Très productif, il a confirmé à Ulm en Allemagne et EuroCup. De quoi lui ouvrir les portes d’un club d’EuroLeague, celui de l’AS Monaco. Utilisé entre 19 et 20 minutes sur ses deux saisons à la Roca Team, il a disputé 83 rencontres en 2023-2024 pour 7,2 points à 48,4% de réussite aux tirs (dont 32% à 3-points sur 2,3 tentatives par match), 3 rebonds et 0,4 passe décisive.