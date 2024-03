Jawun Evans officiellement à Dijon : « Nous voulions un playmaker »

Jawun Evans (1,83 m, 27 ans) à Dijon, c’est fait. La JDA a officialisé l’arrivée du meneur étasunien qui arrive en tant que remplaçant médical de David Holston. S’il est qualifié pour le Top 8 de la Coupe de France, le champion du monde U19 2015 jouera avec la formation de Laurent Legname dès ce samedi à Trélazé face à l’Élan béarnais.

Fabien Romeyer, le directeur sportif de la JDA Dijon, explique la signature de Jawun Evans :

« Depuis les derniers examens de David Holston qui ont révélé une lésion nécessitant un arrêt plus important que prévu, nous nous sommes mis à la recherche d’un pigiste pour palier son absence. Nous recherchions un joueur en forme physiquement à ce moment de la saison, mais le marché des postes 1 est très complexe et les joueurs disponibles voulaient signer jusque la fin de saison. Nous avons ensuite essayé de faire sortir des joueurs de leurs clubs, sans succès. A défaut d’avoir un joueur parfaitement en forme, nous voulions un playmaker, capable de faire jouer et d’organiser notre équipe. Jawun Evans sort d’un beau cursus universitaire qui lui a ouvert les portes de la NBA avant de s’exporter en Europe. Avec l’Utenos Juventus, il a été impactant, finissant dans le second 5 de la saison lituanienne. Jawun arrive dans le rôle de backup d’Ahmad Caver, mais sera en capacité de jouer à ses côtés. Sous réserve de qualification, il jouera son premier match en Coupe de France ce samedi face à l’Élan béarnais. »