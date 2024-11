Jaylen Hoard élu MVP pour son premier titre en carrière avec le Maccabi Tel-Aviv

Pour sa première finale avec le Maccabi Tel-Aviv, Jaylen Hoard n’a pas manqué l’occasion d’écrire une première ligne à son palmarès collectif. Ainsi, dimanche 17 novembre, le Français et son équipe ont remporté la Winner League Cup, la Coupe d’Israël, aux dépens de l’Hapoël Ramat Gan. Soit le 121e titre de l’histoire du Maccabi Tel-Aviv, en remportant une 11e Winner League Cup.

Une victoire à laquelle Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) a pris une grande part, puisque le natif du Havre a été élu tout simplement MVP de la partie, après avoir claqué 17 points à 8/13 aux tirs, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres pour 2 ballons perdus en 27 minutes de jeu. « Je suis en Israël depuis trois ans et je n’ai rien gagné, donc gagner le titre aujourd’hui est très passionnant », a-t-il déclaré après la finale. Revenu en Europe après un cursus universitaire d’une saison à Wake Forest et trois saisons entre NBA et G-League, Jaylen Hoard a d’abord fait ses armes pendant deux saisons à l’Hapoël Tel-Aviv, avant de rejoindre en 2024 le rival Maccabi. L’ancien joueur d’Oklahoma City Thunder et des Portland Trail Blazers s’impose comme l’un des joueurs majeurs de la formation d’Oded Kattash, y compris en EuroLeague où il tourne à plus de 13 points et 5 rebonds de moyenne en 31 minutes de jeu.