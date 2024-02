Jaylen Hoard monte à 33 d’évaluation en 19 minutes !

Jaylen Hoard (2,03 m, 24 ans) continue de cartonner avec l’Hapoël Tel-Aviv, que ce soit en EuroCup et en Winner League, le championnat israélien.

Ce vendredi 2 février, l’intérieur français a été des plus rentables en sortie de banc. En moins de 19 minutes, le Carnonais a cumulé 24 points à 8/10 aux tirs, 6 rebonds, 6 fautes provoquées et 3 interceptions pour 33 d’évaluation dans la large victoire de son équipe contre Be’er Sheva (90-68).

Largement devant après 10 minutes (29-13) et plus encore à la mi-temps (50-29) face à l’ancien Roannais Jakeenan Gant (6 points à 3/8 aux tirs et 4 rebonds en 23 minutes) et l’ex-Metropolitan Grant Sherfield (15 points à 6/12, 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes) & co, l’Hapoël Tel-Aviv ont déroulé pour signer leur neuvième victoire en dix matches. De quoi les laisser largement en tête de la Winner League. Quant à Jaylen Hoard, il tourne à 20,6 points à 74,5% de réussite aux tirs et 4,8 rebonds pour 26,4 d’évaluation en 23 minutes après cinq matches de championnat. Ses grands débuts en équipe de France A sont attendues fin février pour le début des qualifications à l’EuroBasket 2025.