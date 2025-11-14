Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague

EuroLeague - Jaylen Hoard a brillé ce jeudi en EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv, tout comme Timothé Luwawu-Cabarrot face à lui. Le duel entre Français a animé la soirée dans la victoire du Maccabi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague

Jaylen Hoard a brillé avec le Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia ce jeudi en EuroLeague

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) s’est distingué ce jeudi soir en EuroLeague lors de la victoire du Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia. En face, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a lui aussi signé une très belle performance, tandis que Clément Frisch a participé à la rencontre. Un match rythmé, engagé, et marqué par des interventions fortes côté Maccabi comme côté Baskonia.

Un Jaylen Hoard complet dans la victoire du Maccabi

Le Maccabi Tel-Aviv s’appuie cette saison sur l’énergie et l’impact de Jaylen Hoard. Face à Baskonia, l’ancien NBAer a encore affiché son volume de jeu, cumulant 17 points à 5/10 aux tirs et 7/7 aux lancers-francs, 11 rebonds et 5 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 31 minutes. Indispensable dans la bataille du rebond, il a été un relais constant derrière un T.J. Leaf particulièrement inspiré.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
17
PTS
11
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
MAC
89 83
BAS

Après la rencontre, T.J. Leaf a expliqué : « Aujourd’hui, on a eu des passages où on ne ressemblait pas à une équipe, mais on a gagné et c’est tout ce qui compte. »

Luwawu-Cabarrot répond, Frisch participe

Timothé Luwawu-Cabarrot a longtemps maintenu Baskonia dans le match. L’ailier français a compilé 19 points à 6/13, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 22 d’évaluation en 28 minutes. Très juste offensivement malgré sa maladresse à 3-points (2/9), il a porté l’équipe basque lors des runs successifs qui ont permis à Baskonia de revenir à hauteur en fin de troisième quart-temps.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
19
PTS
6
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
MAC
89 83
BAS

Clément Frisch (2,01 m, 23 ans), lui, a ajouté 5 points à 2/3 en 5 minutes et s’est montré efficace sur son court passage.

Les mots des coachs : rebonds offensifs et impact physique

Paolo Galbiati a mis en avant la force du Maccabi dans un secteur clé : « Le Maccabi est l’une des meilleures équipes au rebond offensif. Ils sont agressifs, parfois sales, et ils en profitent. Malheureusement, on leur a donné trop de secondes chances parce que notre défense n’était pas parfaite. En attaque, on peut faire mieux, mais ce n’était pas un mauvais match. On a manqué des tirs ouverts, ça fait partie du jeu. »

Oded Kattash, lui, a félicité ses joueurs : « Une victoire très importante et très bonne pour nous. J’ai aimé la manière dont on a réagi et exécuté le plan de jeu. La plupart du temps, on a joué de la bonne manière, mais on a un peu perdu confiance en deuxième mi-temps. Ce n’était pas simple de finir le match, mais j’espère qu’on va gagner en confiance. Il faut continuer à progresser. »

Le Maccabi relance sa dynamique

Grâce à ce succès, le Maccabi Tel-Aviv revient à hauteur de Baskonia avec un bilan de 3 victoires et 8 défaites. Le Maccabi espère capitaliser sur ce résultat avant son déplacement à Bologne, tandis que Baskonia se prépare à un choc relevé contre le Bayern Munich.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Noa Kouakou-Heugue ici avec l'équipe de France U19 reste en Australie
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon
Julien Cros revient sur la sanction qui pourrait toucher Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Julien Cros et Kamel Ammour défendent leur équipe après la polémique du match gagné à Quimper
Sasa Obradovic a retrouvé son ancien meneur Mike James jeudi soir
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic savoure la victoire contre Monaco et glisse avec humour une ambition XXL pour l’Étoile Rouge
Jaylen Hoard a brillé avec le Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia ce jeudi en EuroLeague
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague
Les légendes du STB Le Havre, un club centenaire, alors que celui-ci pourrait adopter un nouveau nom
NM1
00h00Le STB Le Havre pourrait changer de nom !
T.J. Shorts a retrouvé le sourire cette semaine avec le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid
G League
00h00Tidjane Salaün relancé en G-League : un début de saison encourageant avec Greensboro
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Fred Thomas quitte Besançon
NM1
00h00Besançon se sépare de Fred Thomas après seulement sept matchs
ELITE 2
00h00La JA Vichy rêve d’un retour en Betclic ÉLITE à l’horizon 2030 : le plan du président Guillaume Sereaud
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
1 / 0