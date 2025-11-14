Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) s’est distingué ce jeudi soir en EuroLeague lors de la victoire du Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia. En face, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a lui aussi signé une très belle performance, tandis que Clément Frisch a participé à la rencontre. Un match rythmé, engagé, et marqué par des interventions fortes côté Maccabi comme côté Baskonia.

Un Jaylen Hoard complet dans la victoire du Maccabi

Le Maccabi Tel-Aviv s’appuie cette saison sur l’énergie et l’impact de Jaylen Hoard. Face à Baskonia, l’ancien NBAer a encore affiché son volume de jeu, cumulant 17 points à 5/10 aux tirs et 7/7 aux lancers-francs, 11 rebonds et 5 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 31 minutes. Indispensable dans la bataille du rebond, il a été un relais constant derrière un T.J. Leaf particulièrement inspiré.

Après la rencontre, T.J. Leaf a expliqué : « Aujourd’hui, on a eu des passages où on ne ressemblait pas à une équipe, mais on a gagné et c’est tout ce qui compte. »

Luwawu-Cabarrot répond, Frisch participe

Timothé Luwawu-Cabarrot a longtemps maintenu Baskonia dans le match. L’ailier français a compilé 19 points à 6/13, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 22 d’évaluation en 28 minutes. Très juste offensivement malgré sa maladresse à 3-points (2/9), il a porté l’équipe basque lors des runs successifs qui ont permis à Baskonia de revenir à hauteur en fin de troisième quart-temps.

Clément Frisch (2,01 m, 23 ans), lui, a ajouté 5 points à 2/3 en 5 minutes et s’est montré efficace sur son court passage.

Les mots des coachs : rebonds offensifs et impact physique

Paolo Galbiati a mis en avant la force du Maccabi dans un secteur clé : « Le Maccabi est l’une des meilleures équipes au rebond offensif. Ils sont agressifs, parfois sales, et ils en profitent. Malheureusement, on leur a donné trop de secondes chances parce que notre défense n’était pas parfaite. En attaque, on peut faire mieux, mais ce n’était pas un mauvais match. On a manqué des tirs ouverts, ça fait partie du jeu. »

Oded Kattash, lui, a félicité ses joueurs : « Une victoire très importante et très bonne pour nous. J’ai aimé la manière dont on a réagi et exécuté le plan de jeu. La plupart du temps, on a joué de la bonne manière, mais on a un peu perdu confiance en deuxième mi-temps. Ce n’était pas simple de finir le match, mais j’espère qu’on va gagner en confiance. Il faut continuer à progresser. »

Le Maccabi relance sa dynamique

Grâce à ce succès, le Maccabi Tel-Aviv revient à hauteur de Baskonia avec un bilan de 3 victoires et 8 défaites. Le Maccabi espère capitaliser sur ce résultat avant son déplacement à Bologne, tandis que Baskonia se prépare à un choc relevé contre le Bayern Munich.