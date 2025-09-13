JDA Dijon : Williams Narace en phase de reprise avant la saison de Betclic ELITE

Williams Narace (2,00 m, 28 ans), parmi les grosses recrues de la JDA Dijon en cet été 2025, n’a pas encore pu prendre pleinement part aux activités de sa nouvelle équipe. Blessé aux ischios-jambiers avec le Cameroun au cours de l’AfroBasket comme indiqué par Le Bien Public, l’ailier-fort est en phase de reprise en ce mois de septembre.

PROFIL JOUEUR Williams NARACE Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 28 ans (17/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,8 #109 REB 3,2 #89 PD 0,6 #184

Vendredi 12 septembre, la JDA Dijon a communiqué sur l’état physique de Williams Narace : « Il suit un programme de développement et de réathlétisation, encadré par notre préparateur physique et notre staff médical. Le club met tout en œuvre pour qu’il retrouve le groupe dans les meilleurs délais et puisse reprendre les entraînements collectifs, tout en veillant à ne prendre aucun risque concernant son retour. »

Revenu fin août en France après une malheureuse 4e place obtenue à l’AfroBasket avec le Cameroun (9,5 points à 46% aux tirs), Williams Narace est donc à l’arrêt depuis trois semaines. La JDA Dijon débutera officiellement sa saison le 26 septembre prochain contre… Le Mans. Reste à voir si l’ancien joueur du MSB pourra être présent sur le parquet pour les retrouvailles avec ses anciens partenaires.