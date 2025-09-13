Recherche
Betclic Élite

JDA Dijon : Williams Narace en phase de reprise avant la saison de Betclic ELITE

Betclic ELITE - Williams Narace observe de loin la préparation estivale de la JDA Dijon en raison d'une blessure contractée lors de l'AfroBasket. L'une des recrues dijonnaises de l'été est en phase de reprise à la mi-septembre.
00h00
JDA Dijon : Williams Narace en phase de reprise avant la saison de Betclic ELITE
Crédit photo : FIBA

Williams Narace (2,00 m, 28 ans), parmi les grosses recrues de la JDA Dijon en cet été 2025, n’a pas encore pu prendre pleinement part aux activités de sa nouvelle équipe. Blessé aux ischios-jambiers avec le Cameroun au cours de l’AfroBasket comme indiqué par Le Bien Public, l’ailier-fort est en phase de reprise en ce mois de septembre.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Williams Narace.jpg
Williams NARACE
Poste(s): Ailier
Taille: 200 cm
Âge: 28 ans (17/03/1997)

Nationalités:

logo cam.jpg
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7,8
#109
REB
3,2
#89
PD
0,6
#184

Vendredi 12 septembre, la JDA Dijon a communiqué sur l’état physique de Williams Narace : « Il suit un programme de développement et de réathlétisation, encadré par notre préparateur physique et notre staff médical. Le club met tout en œuvre pour qu’il retrouve le groupe dans les meilleurs délais et puisse reprendre les entraînements collectifs, tout en veillant à ne prendre aucun risque concernant son retour. »

Revenu fin août en France après une malheureuse 4e place obtenue à l’AfroBasket avec le Cameroun (9,5 points à 46% aux tirs), Williams Narace est donc à l’arrêt depuis trois semaines. La JDA Dijon débutera officiellement sa saison le 26 septembre prochain contre… Le Mans. Reste à voir si l’ancien joueur du MSB pourra être présent sur le parquet pour les retrouvailles avec ses anciens partenaires.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Dijon
Dijon
T-shirt offcourt

