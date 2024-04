« Mon choix est arrêté » : quand Joel Embiid promettait à Emmanuel Macron de jouer pour l’équipe de France

Alors que Joel Embiid est officiellement devenu international américain cette semaine, inclus dans le roster de Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris, RMC Sport a révélé une lettre envoyée par la star des Sixers au président de la République, Emmanuel Macron, afin d’accélérer les démarches pour sa naturalisation française.

🔴 🇫🇷 INFO RMC Sport. Quand Joël Embiid promettait à Emmanuel Macron de jouer pour la France afin de recevoir la nationalité française.https://t.co/cZJ1WzhuY8 pic.twitter.com/4zN3yn2b9o — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2024

Dans ce courrier, datant d’octobre 2021, le Camerounais exprimait sa volonté de jouer en équipe de France. « Mon choix est désormais arrêté. Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française et pouvoir ainsi être sélectionnable avec les Bleus », écrivait-il, tout en détaillant ses liens familiaux et affectifs avec la France, symbolisés par des vacances estivales à Paris et la présence de plusieurs proches à Paris.

En vertu de l’article 21.19 alinéa 6 du Code civil qui dispose que la nationalité peut être accordée à « un étranger […] dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel », Joel Embiid avait obtenu la nationalité française neuf mois plus tard, lors de l’été 2022. Sauf qu’il a aussi ajouté un passeport américain à sa collection juste après, en septembre. Et avec du recul, maintenant que le MVP de NBA en titre a dit non à la FFBB, certains extraits de cette lettre frappent par leur décalage avec la réalité.