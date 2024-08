« Je n’étais plus prête à mettre le basket en n°1 » – Alexia Chery explique son choix de mettre sa carrière en pause

De manière inattendue, mi-août, Alexia Chery (1,90 m, 25 ans) a annoncé mettre sa carrière entre parenthèses. Au sortir des Jeux olympiques de Paris 2024, couronnée d’une médaille d’argent avec les Bleues, l’intérieure a surpris son monde. Libérée de son contrat par l’ASVEL Féminin, elle ne disputera donc pas la saison 2024-2025.

Alexia Chery met ainsi fin à une première partie de carrière déjà aboutie, que ce soit en club (double championne de France, vainqueur de l’EuroCup) ou sur le plan international (113 sélection et six podiums internationaux). Au micro de France Bleu Maine, la native du Mans est revenu sur la décision de mettre en pause sa carrière de joueuse. Une décision qu’elle a dû gérer en plein JO avec l’équipe de France.

« C’est dans un coin de la tête depuis pas mal de semaines et je pense que c’était le moment pour moi de juste faire une pause, de penser à moi, à ma santé et à ma santé mentale, explique-t-elle. Le moment de me rapprocher aussi de ma famille, pour pouvoir vraiment continuer d’aimer ce sport que j’aime énormément mais je n’étais plus prête à mettre le basket en numéro un. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas reprendre le basket, je sais que ça va me manquer ! »

Si elle souhaite donc juste mettre le basket entre parenthèses pendant un temps, Alexia Chery a désormais la volonté de consacrer son temps à sa famille et ses proches.

« Je me suis juste dit : ok, ça fait neuf ans que tu te donnes à tes clubs, à l’équipe nationale, mais tu ne penses pas forcément à toi et à ta vie de femme. Neuf ans à tout enchaîner sans pause entre les clubs et l’équipe de France. Il y a des joueuses qui le gèrent très bien et d’autres qui ont besoin de calmer le jeu et je pense aussi que le fait d’avoir un mari (Valentin Chery) qui joue au basket, ça change pas mal de choses et c’était le moment pour nous aussi de nous retrouver cette saison. »