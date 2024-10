« Je recommence à jouer au basket et à m’amuser » : Théo Maledon (36 d’évaluation) impressionne contre Vitoria

C’est la belle histoire de ce début de saison en France. Et même un peu plus loin que cela… Allez-donc demander dans le Pays basque s’ils n’en ont pas entendu parler. Frustré ces dernières saisons par la teneur que prenait son aventure américaine, dans la confidentialité de la G-League, Théo Maledon a opéré un choix fort : celui de rentrer à la maison. À l’ASVEL. Et depuis, il n’a pas à le regretter.

Avec Lyon-Villeurbanne, le Rouennais est en train de ranimer sa carrière. Ce vendredi, le meneur tricolore a signé un chef-d’œuvre pour permettre à l’ASVEL de renverser Vitoria (76-69) en EuroLeague : 25 points à 6/13 (dont 5/10 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour 36 d’évaluation en 28 minutes. Et celui qui apparaissait si taiseux, voire renfermé, lors de son premier passage pouvait afficher un franc sourire après le match.

« Ce dont on rêve quand on est petit ! »

« On n’a jamais baissé les bras », a-t-il clamé au micro d’EuroLeague TV. « Lors des derniers matchs, nous avons gaspillé notre avance dans le dernier quart-temps mais cette fois, nous sommes restés ensemble. Les supporters nous ont aidé à continuer d’accomplir les petites choses qu’il fallait faire pour aller chercher ce résultat important. L’ambiance était incroyable : c’est ce dont on rêve quand on est petit ! Mettre des gros tirs dans des matchs aussi importants, j’apprécie vraiment cela. Je suis très heureux d’avoir gagné ce match ! Je recommence à jouer au basket et à m’amuser, c’est tout ce qui compte à mes yeux… » Vivement la suite !