Jean-Denys Choulet démarre par un carton en Pologne (avec un Cheese XXL) et a trouvé son nouveau meneur

Plus d’un an après sa dernière victoire, paraphée d’un tir au buzzer complètement fou de Jordan Tucker à Blois le 3 février 2024, Jean-Denys Choulet a regagné un match de basket le week-end dernier.

Une victoire déjà capitale

Débarqué au chevet du MKS Dabrowa Gornicza, lanterne rouge du championnat polonais, l’ancien entraîneur de Roanne a réanimé une équipe qui restait sur douze défaites de rang. Un succès capital puisque décroché contre l’avant-dernier, le GTK Gliwice, qui aurait pris quatre longueurs d’avance en cas de victoire à l’extérieur. Soit une première étape vers la réalisation de sa « mission presque impossible ».

Accueilli par de nombreux clins d’œil à la France, aussi sympathiques (les drapeaux tricolores vers son banc) que légèrement clichés (un enfant avec un béret distribuant des croissants ou pains au chocolat dans les tribunes), Jean-Denys Choulet a vécu une soirée sans stress avec un match relativement tranquille (107-87). « On n’a eu que cinq entraînements en commun donc on a essayé de faire les choses aussi bien que possible », a-t-il souligné en conférence de presse. « Ce n’était pas facile mais je sais que tout le monde est heureux de l’issue finale. »

Les anciens de LNB à la fête

La colonie d’anciens LNB a largement contribué au résultat : échec du recrutement de La Rochelle, Tyler Cheese a été l’artificier majeur du premier succès de l’ère JDC (30 points à 11/18, 5 rebonds et 2 passes décisives). Mais avec ses 29 d’évaluation, il ne possède même pas la meilleure marque du soir côté Dabrowa Gornicza : l’ancien roannais Teyvon Myers est monté à 30 (22 points à 8/13, 6 rebonds et 9 passes décisives) tandis que Mattias Markusson, bien connu à Chalon-sur-Saône et Fos-sur-Mer, s’est fendu d’un gros double-double (21 points à 8/11, 12 rebonds et 4 passes décisives pour 34 d’évaluation).

Après la trêve internationale, le MKS reprendra par un autre match capital chez l’antépénultième, l’Arka Gdynia de Nemanja Nenadic, avec un nouveau meneur aux manettes. Jean-Denys Choulet n’a pas traîné dans ses recherches en embauchant Cobe Williams, rookie brillant au Spirou Charleroi cette saison (18 points et 4,3 passes décisives en BNXT League) mais rentré aux États-Unis à la mi-décembre pour raisons personnelles. D’ici là, le technicien français honorera sa double casquette avec le Kosovo la semaine prochaine lors de deux matchs à domicile contre l’Azerbaïdjan et la Suisse.