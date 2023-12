Jean-Paul Besson confirmé à la tête des Metropolitans 92, Earvin Schneider arrive

Betclic ELITE - Confirmé à la tête des Metropolitans 92 pour la saison 2023-2024, Jean-Paul Besson a été chargé de composer un nouveau staff. Earvin Schneider arrive, avant un deuxième adjoint.

Après l’éviction de Laurent Foirest de son poste de coach principal, les Metropolitans 92 ont du choisir entre ses deux adjoints, Jean-Paul Besson et Nebojša Bogavac, un entraîneur n°1 par intérim. C’est le premier qui a été choisi.

Le technicien varois a gagné contre Roanne dès sa prise de fonction, si bien que l’idée de transformer son intérim en poste fixe a de suite été évoquée. Trois semaines après ce changement, le club a décidé de le titulariser au poste de coach principal selon nos informations. L’ancien entraîneur de l’Élan Chalon a déjà coaché trois fois l’équipe en Betclic ELITE. Malgré deux défaites de suite qui viennent encore alourdir le bilan (2 victoires et 13 défaites), un accrochage avec Axel Toupane – qui lui reproche son rôle dans le départ de Laurent Foirest – avant la défaite du samedi 9 décembre contre Le Mans (88-100), Jean-Paul Besson a donc été promu et chargé par la direction de composer un nouveau staff. D’autant plus que Nebojša Bogavac a fait ses bagages pour partir à Gries afin de coacher l’Alliance Sport Alsace.

Earvin Schneider intègre le staff

Comme premier renfort au sein de son staff, le père d’Hugo Besson a fait venir Earvin Schneider, qui est arrivé sur place ce lundi 11 décembre, pour des missions de travail individuel et vidéos. Jeune technicien de 30 ans, il a connu son futur supérieur à l’Élan Chalon, où il a fait sa formation de joueur puis de coach. Passé depuis par le centre de formation de l’ASVEL Féminin, où il a pu accompagner Carla Leite entre 2019 et 2022, il a été nommé assistant-coach de Maxence Broyer – qu’il avait côtoyé à l’Élan Chalon – à LyonSO en Nationale 1 masculine (NM1) au printemps 2022. Un an plus tard, il est revenu dans le Var – après être passé, plus jeune, par Lorgues – de Jean-Paul Besson afin de de nouveau coacher Lorgues en Nationale 3 masculine (NM3) ainsi que les U15 ELITE féminines du Littoral Var Basket. Après les avoir qualifié pour la poule haute, il s’en va relever un challenge bien différent. Un autre assistant, avec un profil plus expérimenté, va également renforcer le staff altoséquanais.