Jean-Philippe Dally officiellement de retour à Dijon

Jean-Philippe Dally (1,99 m, 28 ans) est officiellement de retour à Dijon. La JDA a officialisé sa signature. Actuellement à San Juan, au Porto-Rico, avec la sélection de Côte d’Ivoire, le poste 3/4 va retrouver la Betclic ÉLITE qu’il avait connu au Mans, à Dijon déjà mais surtout à Orléans. Entre temps, l’Orléanais est devenu un solide joueur de Pro B.

A Dijon, Jean-Philippe Dally accompagnera Joshua Obiesie et Robin Ducoté sur le poste 3 mais aussi Allan Dokossi sur le poste 4.

L’avis de Fabien Romeyer, le directeur sportif de la JDA Dijon :

« Nous recherchions un joueur très spécifique, capable d’avoir le dimensionnement pour évoluer aux postes 3 et 4, avec un tir extérieur de qualité. Nous souhaitions également quelqu’un connaissant parfaitement son rôle et capable d’intégrer la démarche collective de la JDA. Jean-Philippe correspond parfaitement à ce profil. Ce recrutement a aussi une dimension identitaire qui nous est chère car il a terminé son cursus de formation chez nous. Ainsi, après plusieurs belles saisons en Pro B, où il s’est affirmé comme une valeur sûre et a acquis une solide expérience, nous sommes heureux de le voir réintégrer la JDA Bourgogne Dijon ! »