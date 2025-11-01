Recherche
Betclic Élite

Jeremiah Hill (Chalon) climatise l’Astroballe au buzzer !

Betclic ÉLITE - Dans une rencontre âprement disputée, l'Élan Chalon a su résister au retour de l'ASVEL et aller s'imposer sur le fil à l'Astroballe (85-86). Jeremiah Hill a délivré les siens grâce à un tir au buzzer.
00h00
Jeremiah Hill (Chalon) climatise l’Astroballe au buzzer !

Jeremiah Hill a crucifié l’ASVEL !

Crédit photo : Eryn Couturier

Et soudain, la température de l’Astroballe s’est refroidie… Une climatisation posée par Jeremiah Hill, qui l’a célébré tel quel. Oui, soudainement, il faisait froid sur Villeurbanne…

Il y a des matchs qui tiennent toutes leurs promesses dans une saison de Betclic ÉLITE. Cette opposition entre l’ASVEL et l’Élan Chalon en fait clairement partie. Au terme d’un match épique où les deux formations se sont livrées une rude bataille, les Chalonnais l’ont emporté grâce à ce coup de poignard signé Jeremiah Hill, l’homme qui était pourtant à 0/6 à 3-points avant de venir rafraîchir l’atmosphère, laissant Pierric Poupet fou de rage.

– Journée 6

Malgré Adam Atamna

D’entrée de jeu, les hommes d’Elric Delord ont imposé leur rythme. Sous l’impulsion de la doublette Justyn Mutts (20 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) – Zach Cuthbertson (14 points et 6 rebonds), l’Élan Chalon a posé beaucoup de problèmes à la défense rhodanienne, malgré la nouvelle performance XXL d’Adam Atamna (18 points à 6/8, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 22 minutes).

En tête de 3 points à la mi-temps (45-48, 20′), les Chalonnais ont repris leur marche en avant au retour des vestiaires. Si l’ASVEL n’a jamais baissé les bras et est restée au contact tout au long de la deuxième mi-temps, le vrai fait marquant de la soirée réside dans cette dernière possession, gérée de main de maître par Jeremiah Hill.

Chalon, le joli tableau de chasse

Une victoire au caractère qui permet à l’Élan de disposer d’un joli tableau de chasse, après seulement six journées, face aux trois pensionnaires d’EuroLeague. Oui, il y a un -40 à domicile face à Paris, mais il y a surtout deux exploits à Gaston-Médecin et l’Astroballe. Tout le monde ne pourra certainement pas en dire autant…

samuel92
Dure semaine pour l'ASVEL. Énorme shoot de Hill qui conclue une derniere possession pourtant très mal maîtrisée. L'ASVEL peut s'en vouloir d'avoir laissée des LFs importants en fin de match. A Paris d'éviter le même sort demain dans le Périgord.
Répondre
(0) J'aime
elandu71- Modifié
Avant qu'on dise l'ASVEL avait pas mal de bléssés, à Chalon aussi, en sachant que Naldony l'est à moitié aussi et que l'on n'a toujours pas remplacé Johnson... Au vu des moyens entre l'Elan et Villeurbanne, aucunes excuses à prévoir, sauf le fait qu'ils ont joué un match de plus que nous entre la derniére journée de BE et celle-ci. Bref bravo à Chalon. Gagner avec des rookies, espoirs, et seulement 4 véritables cadres qui connaissent le haut niveau par coeur. Sacrée perf'. On a eu beaucoup de chances, surtout quand on voit des paniers tout fait loupé de Vautier entre autre. Mais ça fait partie du sport, il faut parfois en avoir pour gagner. Pour revenir à Vautier, il n'est que l'ombre de lui même à l'ASVEL depuis son départ de Cholet. Je pense que c'est un poisson trop gros pour lui Villeurbanne et l'EL. Il aurait mieux fait de signer dans un club qui joue la BCL ou l'EC à mon avis ou jouer le sixiéme homme chez les verts en sortie de banc. Il n'a pas le niveau pour l'instant pour un club aussi qualitatif avec un rôle de cadre. Ca reste seulement mon avis.
Répondre
(0) J'aime
