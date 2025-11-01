Jeremiah Hill (Chalon) climatise l’Astroballe au buzzer !

Et soudain, la température de l’Astroballe s’est refroidie… Une climatisation posée par Jeremiah Hill, qui l’a célébré tel quel. Oui, soudainement, il faisait froid sur Villeurbanne…

Il y a des matchs qui tiennent toutes leurs promesses dans une saison de Betclic ÉLITE. Cette opposition entre l’ASVEL et l’Élan Chalon en fait clairement partie. Au terme d’un match épique où les deux formations se sont livrées une rude bataille, les Chalonnais l’ont emporté grâce à ce coup de poignard signé Jeremiah Hill, l’homme qui était pourtant à 0/6 à 3-points avant de venir rafraîchir l’atmosphère, laissant Pierric Poupet fou de rage.

Malgré Adam Atamna

D’entrée de jeu, les hommes d’Elric Delord ont imposé leur rythme. Sous l’impulsion de la doublette Justyn Mutts (20 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) – Zach Cuthbertson (14 points et 6 rebonds), l’Élan Chalon a posé beaucoup de problèmes à la défense rhodanienne, malgré la nouvelle performance XXL d’Adam Atamna (18 points à 6/8, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 22 minutes).

En tête de 3 points à la mi-temps (45-48, 20′), les Chalonnais ont repris leur marche en avant au retour des vestiaires. Si l’ASVEL n’a jamais baissé les bras et est restée au contact tout au long de la deuxième mi-temps, le vrai fait marquant de la soirée réside dans cette dernière possession, gérée de main de maître par Jeremiah Hill.

Chalon, le joli tableau de chasse

Une victoire au caractère qui permet à l’Élan de disposer d’un joli tableau de chasse, après seulement six journées, face aux trois pensionnaires d’EuroLeague. Oui, il y a un -40 à domicile face à Paris, mais il y a surtout deux exploits à Gaston-Médecin et l’Astroballe. Tout le monde ne pourra certainement pas en dire autant…