Joan Beringer, des U18 de la SIG à un premier contrat pro longue durée avec le Cedevita Olimpija Ljubljana !

Cet été, son départ vers la Slovénie est pratiquement passé inaperçu. Après tout, qui connaissait vraiment Joan Beringer (2,07 m, 18 ans), à part quelques initiés ? Pourtant, le natif de Sélestat venait de passer un gros cap au cours de la saison 2023/24, démarrée alors qu’il n’avait que… 18 mois de basket derrière lui.

Avec l’équipe U18 de la SIG Strasbourg, il a plus que quadruplé sa moyenne de points, passant de 4,1 à 17,4 unités par match. De quoi lui ouvrir les portes des Espoirs, où il a tenu un vrai rôle (9,4 points à 67,2%, 8,1 rebonds et 1,5 contre en 21 minutes), et de l’équipe de France U18 (9,1 points à 68,9% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1 passe décisive pour 14 d’évaluation en 21 minutes), sa toute première sélection.

Parti au Cedevita Olimpija Ljubljana, Joan Beringer était censé évoluer avec l’équipe jeune du club. Mais Zvezdan Mitrovic (actuellement indisponible en raison d’une opération du dos) l’a déjà prouvé (on se rappelle de Paul Rigot, passé de la lanterne rouge de Pro B à un vrai rôle à Monaco), il n’a pas peur de faire confiance à des jeunes. « Depuis le tout premier jour, Joan a attiré l’attention et a prouvé lors des entraînements et des matchs que nous pouvions compter sur lui », écrit l’institution slovène.

Ainsi, l’Alsacien a fait mieux que vivre ses premières apparitions professionnelles avec Ljubljana. Au sein d’un club historique, il a décroché de vraies responsabilités, tant en Ligue Adriatique (4 points à 54% et 3 rebonds en 14 minutes de moyenne sur 9 matchs) qu’en EuroCup (4 points à 75% et 5,4 rebonds en 17 minutes de moyenne). Par conséquent, le Cedevita Olimpija a rapidement décidé de sécuriser l’avenir de sa pépite en lui faisant signer un premier contrat professionnel de quatre ans, portant jusqu’en 2028 ! Un joli cadeau d’anniversaire puisque l’ancien joueur de la Saint-Joseph Strasbourg a fêté ses 18 ans la semaine dernière.

The talented 18-year-old Joan Beringer has signed his first professional contract with Cedevita Olimpija, until 2028!

Joan joined the Ljubljana-based club this summer and has quickly become one of the key Dragons in the senior team!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/pCOK3AmmgC

