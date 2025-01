Joan Beringer impressionne devant plus de 30 scouts NBA dans le choc contre Valence

Dans un match capital du groupe B de l’EuroCup, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a encore montré son potentiel ce mardi 28 janvier. Le jeune talent français du Cedevita Olimpija Ljubljana a compilé 8 points à 4/7 aux tirs, 7 rebonds et 3 contres pour 10 d’évaluation en 29 minutes. Face à une équipe de Valence dominatrice cette saison (15 victoires, 2 défaites), il a su tirer son épingle du jeu, malgré la défaite de son équipe (66-72).

Deux jours après son record de points au niveau professionnel, Joan Beringer continue de capter l’attention des scouts NBA et des observateurs du basket européen. Jonathan Givony d’ESPN a notamment souligné l’impact du joueur sur la rencontre disputée devant une trentaine de scouts, mettant en avant son intériorité dissuasive et son intelligence de jeu. Face à une équipe de Valence qui excelle habituellement offensivement, le Cedevita Olimpija a su poser des problèmes en misant sur une défense intense. Le début de match a même été à l’avantage des Slovènes avec un 15-0 infligé aux Espagnols.

Mais Valence, guidé par Josep Puerto (13 points) et l’ancien Villeurbannais Chris Jones (12 points), a progressivement trouvé des solutions pour inverser la tendance. Le tournant du match est survenu dans le dernier quart-temps, lorsque Puerto a planté deux tirs primés consécutifs qui ont scellé la victoire des visiteurs.

Watched Joan Beringer have a lottery-level performance in front of 30+ NBA scouts in Slovenia tonight. 6'11, 18-year old French big did some insane things defensively against perhaps the best team in European basketball. pic.twitter.com/AOrBtU8eRZ

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 28, 2025