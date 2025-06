Joan Beringer termine champion de Slovénie avant la Draft NBA

Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a conclu de la plus belle des manières sa saison européenne. Le jeune intérieur français a remporté ce lundi 9 juin le championnat de Slovénie avec le club du Cedevita Olimpija Ljubljana, vainqueur de Krka (72-65) dans une quatrième manche décisive. Auteur de 7 points et 6 rebonds, Beringer a une nouvelle fois montré sa solidité dans la raquette.

Cinquième titre consécutif pour le Cedevita Olimpija

Sorti par Dubaï en quarts de finale des playoffs de Ligue adriatique, le club de la capitale slovène s’est imposé 3 manches à 1 face à Krka dans cette finale nationale, glanant ainsi son 22e titre de champion de Slovénie – le cinquième consécutif – et son 13e trophée national de rang depuis 2020. Menés à la pause (33-38), les joueurs de Zvezdan Mitrović ont réagi au retour des vestiaires grâce à un 14-2 initial. Emmenés par l’ex-Manceau Brynton Lemar (16 points) et l’ancien Chalonais Aleksej Nikolic (14 points), MVP de la série finale, les « Zmaji » ont su résister au retour de Krka en fin de match.

« Je veux féliciter Krka pour cette finale très accrochée, mais nous méritons ce titre », a souligné l’entraîneur monténégrin de Ljubljana, Zvezdan Mitrović.

Cap sur la NBA pour Beringer

Passé par le centre de formation de la SIG Strasbourg, Joan Beringer va désormais franchir un cap important dans sa jeune carrière. L’Alsacien va rejoindre les États-Unis dans les prochains jours pour participer à la Draft NBA 2025. Selon les dernières projections d’ESPN, le Français est attendu au milieu du premier tour, autour de la 15e place. Un positionnement qui confirme son ascension rapide depuis son arrivée à Ljubljana, où il a su se faire une place dans une équipe compétitive engagée en EuroCup et Ligue adriatique.

Dans un effectif dense, Beringer a su capitaliser sur ses minutes de jeu pour se montrer régulier et performant, notamment dans l’impact défensif et le rebond. Des qualités qui attirent l’œil des scouts américains et qui pourraient lui permettre d’être le deuxième Français sélectionné le plus haut en NBA en 2025, derrière Noa Essengue.