Joffrey Lauvergne va quitter l’ASVEL : « Le club n’a jamais montré un quelconque intérêt pour me garder »

Arrivé à l’ASVEL en 2022, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) ne portera plus le maillot villeurbannais la saison prochaine. Dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien pivot NBA a confirmé qu’il allait quitter le club rhodanien à l’intersaison, pointant un manque d’intérêt de la direction pour le prolonger.

« Le club n’a jamais montré un quelconque intérêt pour me garder »

Actuellement en pleine demi-finale des playoffs de Betclic ELITE contre l’AS Monaco, Joffrey Lauvergne a officialisé ce que beaucoup supposaient déjà : l’histoire entre lui et l’ASVEL va prendre fin cet été. « Il y a peu de chance. Le club n’a jamais montré un quelconque intérêt pour me garder », a-t-il confié dans les colonnes du Progrès.

PROFIL JOUEUR Joffrey LAUVERGNE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 33 ans (30/09/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 12,1 #28 REB 3,9 #61 PD 1,2 #122

Revenu en France en 2022 après des passages en Espagne, Serbie, NBA, Russie, Turquie et Lituanie, l’ancien international français espère désormais conclure cette aventure lyonnaise sur une note positive. « Du coup, j’ai envie de bien finir et de partir sur un titre. Et tout est possible ! Cela ne va pas être facile, mais je sens que, cette année, il y a la place pour faire quelque chose. »

Déjà victorieux face à Monaco lors du match 1 de la série mardi soir à la LDLC Arena, l’ASVEL a prouvé qu’elle avait les moyens d’inquiéter le champion en titre. Et Joffrey Lauvergne reste confiant : « Nous avons suffisamment de talent et l’équipe vit suffisamment bien pour que ce soit possible. Mardi encore, nous avons montré qu’il fallait nous prendre au sérieux. »

Avec ce départ désormais acté, l’ASVEL devra repenser sa raquette cet été avec un budget logiquement revue à la baisse en raison des difficultés économiques du club. Mais en attendant, le vétéran tricolore reste focus sur l’objectif commun : aller chercher un nouveau titre national.