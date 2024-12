Johan Randriamananjara pour enrayer la série noire de Berck ?

Six semaines, c’est plutôt long. Or, Berck n’a plus gagné depuis le 23 octobre et pointe à l’avant-dernière place de la Poule B de NM1 (4v-11d), juste devant Avignon, alors que son début de saison était plutôt encourageant (4v-3d). Mais depuis, l’ABBR a donc perdu huit matchs de rang et l’heure a viré à l’inquiétude dans le Nord, d’autant plus que le meneur Thomas Duchene est sur le flanc pour plusieurs semaines à cause d’une opération au ménisque.

De quoi poser un énorme dilemme au président Bruno Fiolet : recruter ou pas ? Le dirigeant se questionnait ouvertement dans La Voix du Nord le week-end dernier. « Je suis partagé. Si le mec qu’on recrute est plus fort que les autres, il n’y a pas de débat. Mais si ce n’est pas le cas, on risque de perturber l’équilibre de l’équipe et faire pire que mieux. L’idéal serait un poste 3, c’est là où on a le plus de faiblesses. Par exemple un joueur coupé de Pro B, français ou étranger, et qui pourrait apporter un vrai plus. J’ai des noms, je passe des coups de fil… Mais est-ce qu’un joueur peut faire bouger toute l’équipe ? Faut-il faire un pari ? Je cherche la solution. »

L’ABBR a finalement tranché, et un nouveau joueur est bel et bien arrivé sur la Côte d’Opale. Comme espéré par Bruno Fiolet, l’heureux élu est un poste 3, expérimenté en NM1 qui plus est : Johan Randriamananjara (1,98 m, 24 ans). Formé entre le Pôle France et Bourg-en-Bresse, le Franco-Malgache sort de deux saisons convaincantes en Nationale 1, d’abord chez un petit, Cergy-Pontoise (12,4 points à 41%, 4,7 rebonds et 2,8 passes décisives), avant de montrer qu’il pouvait assumer des responsabilités au sein d’une grosse écurie, Quimper (7,6 points à 45%, 3,2 rebonds et 2,5 passes décisives).