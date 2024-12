John Brown devra encore patienter pour disputer son premier match avec l’Étoile Rouge de Belgrade

Joueur de l’Étoile Rouge depuis le 9 décembre, John Brown III (2,03 m, 32 ans) n’est pas encore prêt. L’intérieur étasunien a beau avoir commencé à prendre part à une partie des entraînements ce jeudi, il ne sera pas en mesure de jouer ce vendredi pour le déplacement de son équipe chez le FC Barcelone. Il est encore trop juste indique le média serbe Meridian Sport.

Au moment d’entamer la phase retour de la saison régulière, l’Étoile Rouge est neuvième sur 18 avec un bilan positif (9 victoires et 8 défaites). L’expérience, la dureté et plus largement la défense de John Brown seront de précieux atouts dans la course aux playoffs. A condition de s’être bien remis de son opération de l’épaule de l’été 2024.