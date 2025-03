Jordan Floyd rebondit en Grèce et signe à Maroussi

Passé par la JL Bourg lors de la saison 2022-2023, Jordan Floyd (1,88 m, 27 ans) va poursuivre sa carrière en Grèce. Après une première partie de saison en Chine, il vient de signer en faveur de Maroussi, actuel 8e du championnat grec.

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Jordan Floyd (28, 1.88). Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για να ενισχύσει την ομάδα μας στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος.#maroussi #maroussibc #maroussi1896 pic.twitter.com/oOFFtPKX8S — Maroussi BC (@Maroussi1896) February 28, 2025

Retour en Grèce pour Jordan Floyd

Jordan Floyd connaît bien la Grèce. Il y a déjà évolué lors de la saison 2021-2022 sous les couleurs de Kolossos Rhodes, où il avait laissé une belle impression (16,9 points de moyenne). Cette fois, il rejoint Maroussi, promu en première division, pour tenter d’aider le club à se maintenir.

Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de King University évoluait en Chine, sous le maillot des Nanjing Tongxi Monkey Kings. En 23 matches de CBA, il tournait à 14 points, 3 rebonds et 5,6 passes décisives. Une ligne statistique solide, mais qui n’a pas suffi pour qu’il termine la saison dans l’Empire du Milieu.

Un parcours international bien rempli

Professionnel depuis 2020, Jordan Floyd a déjà posé ses valises dans six pays et sur trois continents. Passé par l’Italie (Orlandina Basket), la Turquie (Bursaspor), la France avec la JL Bourg, il a également participé à la Summer League avec les Los Angeles Lakers. En France, il avait le rôle de sixième homme sous les ordres de Frédéric Fauthoux (14,8 points à 47%, 1,6 rebond et 2,4 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues), et jouait une finale de Leaders Cup.

En rejoignant Maroussi, Floyd tentera de relancer sa saison dans un championnat qu’il apprécie et où il a déjà brillé. Le club d’Athènes, actuellement dans le ventre mou du classement, aura bien besoin de son talent offensif pour assurer son maintien en première division.