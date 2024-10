Jordan Loyd déjà sur le départ au Maccabi Tel-Aviv, Monaco parmi les clubs intéressés ?

Jordan Loyd (1,93 m, 31 ans) a réussi ses débuts en EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv avec une victoire contre l’ASVEL et une bonne performance à titre individuel (15 points à à 6/11 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 26 minutes). Signé par le club israélien à l’intersaison après deux saisons à l’AS Monaco, l’arrière étasunien est l’une des recrues phares de l’intersaison du Club Nation, qui a beau avoir réduit la voilure, est capable de se payer le champion NBA 2019 pour 1,2 million d’euros de salaire annuel.

Cependant, Jordan Loyd va-t-il rester au sein du club israélien ? Trois clubs d’EuroLeague – dont la Virtus Bologne – se sont renseignés à son sujet alors que les nouvelles règles permettent aux joueurs d’être transféré au sein d’un autre club avant la 26e journée de saison régulière. L’internaute French Prospect annonce d’ores et déjà son retour à l’AS Monaco. Le coach Sasa Obradovic, particulièrement proche du joueur qu’il avait déjà coaché par le passé à l’Étoile Rouge, a réclamé du renfort alors que Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) et Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) sont blessés et que le niveau de jeu de la Roca Team s’avère inquiétant. Quoi qu’il en soit, Jordan Loyd sera à Monaco mercredi soir… avec le Maccabi Tel-Aviv.

Le Maccabi Tel-Aviv a de son côté déjà conclu un accord avec un nouvel arrière, à savoir Saben Lee, qui était jusqu’ici coéquipier d’Hugo Besson à Manisa.

Done deal between Saben Lee and Maccabi. Manisa will get a buyout of 150k and Lee is getting a salary that made him forget his concerns about the situation in the region.

More on @Eurohoopsnet

— Aris Barkas (@arbarkas) October 7, 2024