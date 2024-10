Sasa Obradovic veut du renfort à Monaco : « Il nous faut du sang neuf »

« J’espère que ceux qui avaient des questions ont eu des réponses. On a montré un tout autre visage. » Les mots de Matthew Strazel au sortir du match traduisaient bien les doutes que nombre d’observateurs avaient sur l’AS Monaco, poussive en Betclic ELITE (1v-1d), au moment d’entamer cette nouvelle campagne d’EuroLeague. Mais avec 12 points d’avance à la fin du 1er acte, 21 à la mi-temps, et 13 au coup de sifflet final (93-80), la Roca Team a montré une grande maîtrise jeudi face à l’Olimpia Milan (93-80). Seule ombre au tableau dans ce démarrage plus que convaincant sur la scène européenne, la sortie sur blessure de Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans), gêné lors de la préparation estivale et aligné pour la deuxième fois de la saison par Sasa Obradovic contre les Milanais.

« Nous souffrons sur le poste de meneur de jeu »

Une situation, conjuguée à l’absence prolongée de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans), toujours indisponible, et au retour de blessure de Mike James, sur laquelle le technicien serbe est revenu à l’issue de la rencontre. « Nous souffrons sur le poste de meneur en l’absence de Nick Calathes. Mais nous devons aussi être prudents avec Mike James, qui s’entraîne depuis une semaine seulement, même si, comme vous le voyez, tout est différent lorsqu’il est sur le parquet. »

Furkan Korkmaz in his debut with Monaco jersey ⬇️ 10 PTS

4/5 FG

2 STL

14 MIN pic.twitter.com/F8e5WEcn2P — BasketNews (@BasketNews_com) October 3, 2024

Avant d’ajouter, concernant la sortie prématurée de son ailier turque, auteur d’un match plein en 14 minutes de jeu avec 10 points à 4 sur 6 aux tirs et 2 interceptions. « On va suivre l’évolution de la blessure à la jambe de Furkan Korkmaz. » Puis d’enchaîner, satisfait du niveau de jeu affiché par l’ancien sniper des 76ers, loin des attentes de son entraîneur jusque-là et soumis à un programme spécifique. « Son talent est évident, et on a pu s’en rendre compte ce soir (jeudi). Il a été productif. Il progresse à chaque entraînement. »

Et si la performance collective des Monégasques a impressionné face à Milan, le technicien de 55 ans n’en reste pas moins convaincu que l’équipe a besoin de renfort eu égard au contexte évoqué plus haut. « Il nous faut du sang neuf. Nick Calathes va revenir, mais on souffre sur ce poste. On va devoir se tourner vers le marché, car il est évident qu’il nous manque un combo-guard. »