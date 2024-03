Jordan Loyd proche du retour

Jordan Loyd ne jouera pas ce jeudi en EuroLeague contre l’ALBA Berlin mais il s’approche de son retour. Arrêté une quatrième fois cette saison à cause de son dos, l’arrière de l’AS Monaco « pourrait reprendre l’entraînement collectif très prochainement » annonce son club.

Ce jeudi à Berlin, Jordan Loyd va manquer son 36e match de la saison 2023-2024, lui qui n’en a joué que 22. Opéré du dos à l’été 2023, il a été arrêté jusqu’à début novembre avant de retourner à l’infirmerie dès la fin novembre, à cheval sur les mois de décembre et janvier et enfin actuellement. Malgré son absence, l’AS Monaco reste sur sept victoires de suite en EuroLeague.

Même s’ils font face au dernier de l’EuroLeague, Sasa Obradovic se méfie au moment d’affronter son ancien club, où il a joué (de 1994 à 1997) et coaché (de 2012 à 2016).

« L’Alba est une équipe qui met beaucoup de rythme, coupe et court énormément, notamment après le rebond, décrit-il. Ils sont capables de créer des surprises. Il ne faut pas les laisser jouer à leur guise sinon cela peut devenir compliqué. Nous devrons être très vigilants et dans un premier temps être efficace en défense. Nous sommes sur une belle série, il faut poursuivre le travail réalisé, essayer d’aller toujours plus haut. »