Monaco : Toujours gêné par son dos, Jordan Loyd pourrait manquer son 33e match de la saison

Héros du premier titre national de l’AS Monaco, Jordan Loyd vit une saison décidément pourrie par les blessures. Ou plutôt par une blessure, au dos, dont il a été opéré en août.

Revenu début novembre, l’Américain a connu un retour en pointillés, avec deux autres périodes d’absence : deux semaines fin novembre, puis un mois entre décembre et janvier. Au total, avec une suspension de quatre matchs en Betclic ÉLITE qui n’a rien arrangé, il n’a disputé que 22 des 54 rencontres officielles de la Roca Team, soit seulement 41%.

Absent depuis la reprise de la compétition, soit lors des déplacements à Nanterre et Barcelone, Jordan Loyd n’est pas non plus certain de prendre part à la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade, son ancien club (en 2020/21). Selon le site officiel de l’ASM, le champion NBA 2019 « suit un protocole qui doit lui permettre de revenir rapidement sur les parquets mais sa présence face au club belgradois est incertaine ».