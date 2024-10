Jordan Loyd qualifié pour le déplacement de Monaco à Barcelone : « C’est important pour nous qu’il soit présent »

Une semaine après avoir affronté l’AS Monaco avec le Maccabi Tel-Aviv, Jordan Loyd (1,93 m, 31 ans) va renouer avec les couleurs monégasques ce mercredi lors d’un clash à Barcelone. Lundi après-midi, le club de la Principauté a eu la confirmation que sa recrue était bien qualifiée pour le déplacement en Catalogne.

« Il sera présent et c’est important pour nous », se réjouit son entraîneur Sasa Obradovic, ravi de retrouver son homme lige. « C’est une personne formidable, et il est arrivé en pleine forme. On sent un véritable respect pour ce qu’il a accompli. On doit désormais trouver une nouvelle alchimie, trouver comment combiner ce collectif. Car même si nous nous connaissons très bien, jouer avec les gars demande de la patience pour que tout s’enclenche. »

Non renouvelé cet été après une deuxième saison pourrie par une blessure au dos, Jordan Loyd est vite revenu dans les petits papiers monégasques après des premières semaines accomplies au Maccabi. « Il a fait de grandes choses ici avec nous, et nous sommes heureux de le retrouver », glisse Alpha Diallo.