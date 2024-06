Jordan Skipper-Brown, « le pari » de la SIG Strasbourg

Jordan Skipper-Brown (1,98 m, 26 ans) est le nouveau poste 4 de la SIG Strasbourg. Intérieur mobile et de petite taille, il dispose en revanche de belles qualités athlétiques et d’une grande envergure (2,18 m).

Un petit intérieur monté sur ressorts

Méconnu sur le circuit américain, Jordan Skipper-Brown a du passer par un Community College avant de convaincre les universités d’Eastern Illinois et Murray State. Sorti de NCAA en 2022, il a connu deux expériences en Belgique en 2022-2023, à Louvain et Bruxelles (7,4 points à 45,5% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 22 minutes sur 12 matches). En 2023-2024, il a également partagé sa saison entre deux clubs. Séduit par ce que le staff a vu de lui à Polzela en Slovénie (15,4 points à 52,9%, 9,7 rebonds, 4,2 passes décisives, 1,6 interception et 4,1 balles perdues en 34 minutes), le club Astana a en effet racheté son contrat en février pour le faire jouer en VTB League (7,3 points à 57,7% et 5,4 rebonds en 26 minutes).

Outre ses performances, ses qualités physiques ont séduit le directeur sportif Nicola Alberani et le nouveau coach de la SIG, Laurent Vila. Jordan Skipper-Brown a notamment remporté le concours de dunk en VTB League. Le dirigeant italien s’exprime sur son arrivée :

« On a Jordan Skipper-Brown, nous avons un joueur qui entre dans le profil que nous recherchions : un poste 4 complémentaire de Hugo. Il va nous apporter de la puissance et de la dureté et pourra basculer au poste 5… Même en jouant aux côtés de Hugo. C’est un joueur en pleine progression. Les échanges qu’on a eus avec lui ont montré qu’il considère la SIG comme une étape fondamentale dans sa carrière. C’est un point très positif concernant son investissement à venir ».

Jordan Skipper-Brown partagera donc le poste 4 avec un joueur expérimenté du championnat, qui connaît parfaitement la SIG, Hugo Invernizzi.