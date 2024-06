Julie Wojta rejoint l’ASVEL

Dans le petit milieu, l’information circulait depuis de longues semaines. Elle a été confirmée par l’ASVEL : Julie Wojta (1,83 m, 35 ans) fera bien partie de l’effectif lyonnais à la rentrée.

Poste 3-4, l’Américaine est la joueuse expérimentée par excellence. Professionnelle depuis 2012, brièvement lancée par les Minnesota Lynx, elle a fait le tour d’Europe depuis. Passée par Tarbes en 2021/22 (13,1 points à 44%, 6,6 rebonds et 3,2 passes décisives), elle évoluait l’an dernier à Angers (7,9 points à 39%, 6 rebonds et 2,8 passes décisives).

« J’aime appeler Julie le couteau suisse, tellement sa panoplie est large et ses qualités nombreuses », glisse Yoann Cabioc’h, l’entraîneur de l’ASVEL Féminin. « Capable de jouer sur les postes 3 et 4, Julie est une guerrière qui ne recule devant aucun challenge. À l’aise en attaque comme en défense, elle laisse d’excellents souvenirs dans tous les clubs où elle passe, grâce à ses qualités humaines et son ouverture d’esprit. J’attends également de Julie qu’elle puisse guider les plus jeunes et transmettre ce qu’elle a appris durant sa carrière. »