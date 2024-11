Julien Cortey de retour à Roanne avec La Rochelle : « J’y ai plein de souvenirs »

En match en retard des 1/16e de finale de Coupe de France, la Chorale de Roanne reçoit le Stade Rochelais ce mardi à la Halle Vacheresse. Ce match est l’occasion pour Julien Cortey, le coach de La Rochelle, de revenir dans le département de la Loire d’où il est originaire. Et dans la ville où il est né.

Julien Cortey a longtemps joué pour le club de sa petite ville, l’AL Neulise, avant de s’expatrier à Feurs (en trois temps), Pont de Trambouze (NM3) et d’alterner entre Nationale 1 et Nationale 2 au Puy, à côté de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’à Clermont. C’est finalement à Feurs où il a terminé sa carrière de joueur en 2015 avant d’en devenir l’entraîneur. En 2019, après avoir fait remonter les Enfants du Forez en Nationale 1, il a rejoint Vitré, autre pensionnaire de NM1. En 2022, le Stade rochelais l’a débauché. Deux ans plus tard, il faisait monter ce projet grandissant en Betclic ÉLITE. De quoi lui permettre de prolonger jusqu’en 2029, faisant de lui l’entraîneur au contrat le plus long en LNB.

C’est donc avec ce statut qu’il revient ce mardi à Roanne, où il a été au lycée ainsi qu’au DUT, où il aura plaisir à coacher devant ses amis et sa famille. « La Chorale j’ai plein de souvenirs : on arrivait à Vacheresse avec nos programmes de match, on faisait signer un paquet de joueurs, décrit-il dans Sud-Ouest. C’est LE club pro de chez nous. Quand le tirage au sort de la Coupe de France est tombé, effectivement, j’ai reçu pas mal de messages. Apparemment, il y aura une buvette privatisée par l’AL Neulise le soir du match. Roanne joue le jeu, c’est gagnant-gagnant. »

Avec 7 points de retard, règlement oblige, le Stade Rochelais, dernier de Betclic ÉLITE, ne partira pas forcément favori ce mardi à Roanne. Entre-deux à 19h30.